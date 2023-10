El PSC llevaba días desmarcándose de la manifestación en contra de la amnistía convocada por Societat Civil Catalana y este lunes, tras una convocatoria que congregó a 50.000 personas -según la Guardia Urbana- que corearon cánticos como "Puigdemont a prisión" se ha reafirmado: "No nos sentimos identificados, han utilizado la manifestación para hacer propaganda electoral". Así lo ha asegurado la portavoz del partido, Elia Tortolero, en referencia a una derecha de PP y Vox que considera que "no asume" los resultados de las elecciones del 23 de julio y que la ciudadanía "no quiere su proyecto".

De hecho, a diferencia de la convocatoria del 8-O de hace seis años, los socialistas catalanes ya advirtieron de que esta vez no se sumarían a la marcha. La "respetan", pero insisten en que es momento de tener "altura de miras" para tomar decisiones que cristalicen en la investidura de Pedro Sánchez. Parafraseando las palabras del líder del partido, Salvador Illa, ha subrayado que "no se rompe ni Catalunya ni España". También los Comuns, por boca de su portavoz, Joan Mena, ha desdeñado a los que vinieron a "incendiar Catalunya" y tienen por objetivo "crear un clima tóxico" para tratar de impedir ese pacto y condenar el Estado a una repetición electoral. Justamente el viernes el presidente del Gobierno en funciones pronunció por primera vez la palabra "amnistía". Eso sí, desmarcándose de una propuesta de Sumar, cuyo documento, aseguran, no han recibido pese a que los Comuns dicen haberlo enviado. El partido de Salvador Illa no tiene intención de acudir a la cita de este martes, en la que Jaume Asens presentará el informe de los juristas de Sumar que ha coordinado, porque insisten día sí y otro también que es momento de "discreción". El PSC ha cargado también contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber asegurado este lunes en Catalunya Ràdio que recurriría la futura ley de amnistía al Tribunal Constitucional. "Solo quiere división y recurrir avances", ha criticado Tortolero, que ha admitido implícitamente que, efectivamente, hay una ley de amnistía en negociación. Lo que sí que ha puntualizado es que los socialistas no van a pactar ningún tipo de referéndum. Tampoco uno, ha precisado la portavoz del partido, en la que se incluya otras opciones más allá de la independencia, como ha sugerido el 'president' Pere Aragonès.