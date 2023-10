El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a la entrada de la Cumbre Política Europea en Granada visiblemente cómodo y "muy feliz" en su papel de anfitrión para más de medio centenar de jefes de Estado y Gobierno. Ha respondido algunas preguntas sobre las conversaciones abiertas para su investidura. "Estamos negociando", aseguró. El presidente en funciones ha revelado que las negociaciones para una amnistía a los encausados del procés están en marcha y son “complejas” y ha advertido de que hay “urgencia” porque el Gobierno deje de estar en funciones.

Sánchez no ha pronunciado la palabra amnistía y ha ironizado al respecto: "Sé que me dicen que no me refiero a ello". Sí ha admitido expresamente que están negociando con Carles Puigdemont y el resto de grupo políticos, para defender que cuando tomó la decisión de aprobar los indultos para los políticos independentistas catalanes tenía la “confianza” de que esa decisión daría “estabilidad” en Cataluña y ahora tiene “la certeza” de que fue “una gran decisión”. El PSOE, dijo, fijará su posición de manera formal cuando se llegue a un acuerdo.

El presidente se reunirá de forma bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que ha aterrizado esta mañana en Granada y es la gran sorpresa de una cumbre que aspira a sentar las bases para la adhesión de este país a la UE, según explicó el presidente español.

Preguntado expresamente por la amnistía el presidente ha evitado de nuevo pronunciar la palabra pero ha dado un paso más al admitir que se negocia: “Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen que por qué no me refiere a ello directamente; estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios”, señaló. Noviembre se afianza ya como el mes en el que se cerrará ese posible acuerdo para la investidura de Sánchez, tras descartarse el plan original del PSOE de que fuera octubre por las complicaciones con los independentistas. Junts y ERC piden un referéndum de autodeterminación y que la amnistía se produzca previamente a esa investidura, ambas cosas son "imposibles", advierten los socialistas. Además Junts celebrará una consulta a sus bases, que condiciona el calendario. El "método", dijo Sánchez, es "el diálogo", el "objetivo" en "reencuentro y la convivencia" con Cataluña y el límite, la Constitución.

"La Roja"

El presidente, que ha repetido en varios momentos que está "muy feliz" por esta cumbre que convierte a Granada estos días en capital de Europa, ha celebrado que la cita europea de máximo nivel se produzca tras conocerse este miércoles que España será, junto a Portugal y Marruecos, sede del Mundial de Fútbol en 2030, lo que consideró añade "un plus de reconocimiento internacional". "Tienen que saber que Alhambra en árabe es La Roja", bromeó jugando con la forma de llamar a la selección española de fútbol.

Sánchez ha defendido que la cumbre de Granada, la reunión principal del semestre de presidencia española del Consejo de la UE, será una cita clave para sentar las bases de la ampliación de Europa de 27 a 35 países. Un "desafío", señaló, en clave interna y una oportunidad para países que llevan "mucho tiempo llamando a la puerta". El presidente dejó claro que España está a favor de la ampliación y "siempre abierta", sin olvidar que fue beneficiaria de una de esas ampliaciones en los años 80.

También ha celebrado el pacto migratorio cerrado en el seno de la UE en la antesala de la cumbre de Granada. Un acuerdo que, dijo Sánchez, será especialmente importante para España porque sienta las bases de las políticas de inmigración y asilo.