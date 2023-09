El PSOE parece entrar en contradicción o al menos hace un difícil ejercicio de equilibrismo respecto a la amnistía. Se han afanado estos días atrás en explicar que el PP solo hace "ruido" respecto a una supuesta amnistía que Pedro Sánchez podría conceder a los independentistas catalanes, ya que el texto sobre ese perdón generalizado ni existe ni se conoce, dicen. En este contexto, dos importantes agrupaciones socialistas, la catalana y la madrileña, se encuentran votando una cosa y la contraria. En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se ha debatido este jueves una moción del PP en favor de la igualdad entre los españoles y en contra de la amnistía y el PSOE ha votado no. En Cataluña, los socialistas han adelantado que votarán también no pero a una resolución impulsada por ERC y Junts en favor de la amnistía, diga lo que diga ese texto.

En Madrid, el PP ha logrado el apoyo de Vox en esta iniciativa que se repetirá en otros municipios españoles y parlamentos autonómicos en los próximos días, mientras que PSOE y Más Madrid han dicho no a un texto que pide expresamente en su primer punto "rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito".

Pendientes del texto

La iniciativa presentada por el PP señala abiertamente en su preámbulo que "exculpar" mediante una amnistía a quienes en 2017 se pronunciaron en contra de la Constitución es el "precio de la Presidencia" del Gobierno, un argumento que los socialistas evitan discutir. Precisamente, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, lleva semanas argumentando que no tiene sentido debatir sobre algo que aún no existe, aludiendo a la falta de un texto sobre el que pronunciarse. Un argumento similar al que utilizan en la capital los del equipo de Reyes Maroto, que señalan que precisamente por eso no han pronunciado ni una sola vez la palabra amnistía durante la intervención de la portavoz socialista.

En Cataluña, socialistas optan por "ser fieles a los principios de prudencia, paciencia y discreción" y adelantan que rechazarán el texto de los grupos soberanistas porque no apoyarán "ninguna otra propuesta" que no sea la suya sobre el conflicto político entre Catalunya y el Estado.

Pactos con los independentistas

Lo que sí ha hecho Maroto es recordar, como vienen haciendo en su partido en las últimas semanas, que el PP no tuvo reparo en pactar con los partidos nacionalistas catalanes en tiempos pasados y, sin embargo, ahora atacan a la izquierda por buscar sus votos: "Siempre que el PP está en la oposición empieza el apocalipsis", ha apuntado Maroto, trayendo al debate los tiempos en los que José María Aznar pactaba con Jordi Pujol y alcanzó "para gobernar el Pacto del Majestic". Al mismo tiempo, la portavoz socialista ha justificado que su partido "siempre estuvo en la Constitución y en su cumplimiento", pero ese verbo utilizado en pasado ha servido al alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, para echarle en cara a la dirigente socialista que eso no es lo que hace ahora su partido: "Efectivamente, el PSOE estuvo en la Constitución, el partido sanchista no lo está".

"Madrid vota no al supremacismo independentista catalán", decía el alcalde al inicio de su intervención, rotundo y satisfecho de poner voz a esta moción. Almeida ha reprochado a los partidos de la izquierda que se pronuncien "no en favor de la reconciliación" sino a favor de un gobierno progresista sin importar, en su opinión, el coste que eso tiene. "Están dispuestos a pactar con quienes llaman bestias con forma humana geneticamente inferiores a los españoles? Tantas tragaderas tienen?".

Posición de Más Madrid

Durante su intervención, la líder de la oposición en el pleno municipal, Rita Maestre, ha reprochado a Almeida que este debate solo responde a “una ridícula bravata” del PP, que tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado que no es alternativa y que solo busca ruido. “No tienen un problema con la amnistía”, le ha espetado, “su problema no es Cataluña ni Junts, sino que no tienen los votos” suficientes para llegar a la Moncloa.

Con un discurso duro y vehemente, Maestre ha cerrado pidiendo al alcalde que abandonen la “idea de que España se rompe”: “Va a ser un Gobierno progresista el que cierre el conflicto territorial que abrieron ustedes”.

En sentido contrario, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que ha recordado que fue él personalmente quien defendió "en solitario" en nombre de su partido la acusación popular en la causa del procés, ha acusado a "quienes se les llena la boca hablando de derechos que se les olvida que el principal derecho es que todos se deben someter a la ley".