La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha servido a Yolanda Díaz para poner de nuevo en cuestión la fiabilidad del candidato popular, que a juicio de Sumar "tiene un problema de credibilidad". La vicepresidenta en funciones no ha tardado en cargar contra las "mentiras" del dirigente, y se ha mostrado aliviada después de varias semanas lamentando que hiciera "perder el tiempo a los españoles": "Hoy por fin acaba esta farsa", ha asegurado en un mensaje en las redes sociales.

"Hoy mismo se inicia el camino para que España tenga el gobierno progresista que necesita. El único gobierno posible", continuaba la líder de Sumar, donde consideran que "la nota positiva" es que "estamos más cerca de la voluntad de las urnas el 23J: un gobierno de coalición progresista".

El PP ha querido convertir sus peleas en un problema nacional. Hoy por fin acaba esta farsa que nos ha hecho perder demasiado tiempo.



Hoy mismo se inicia el camino para que España tenga el gobierno progresista que necesita. El único gobierno posible. pic.twitter.com/kxMTGeqeOF — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 26 de septiembre de 2023

"Feijóo no es en absoluto creíble", ha insistido la portavoz Marta Lois, portavoz parlamentaria de Sumar, una vez finalizado el discurso inicial. Después de que el líder del PP haya asegurado que podría tener los votos para una mayoría si se plegara a las pretensiones independentistas, Lois ha advertido de que Feijóo "parte de una gran mentira, que es que el PP tiene la mayoría". "Por ir de la mano de la ultraderecha, va a salir solo de esta Cámara", ha continuado, antes de insistir en que "es una mentira absoluta que vaya a salir una mayoría".

Estamos viviendo un pleno anómalo: un candidato sin números que ya se ha colocado en la oposición y que le hace perder el tiempo a todo el país.



La nota positiva, estamos más cerca de la voluntad de las urnas el #23J: un gobierno de coalición progresista. pic.twitter.com/Tia2RDx4H9 — Sumar (@sumar) 26 de septiembre de 2023

"Vende humo, cuenta mentiras", ha insistido Lois, que ha afeado el compromiso de Feijóo de revalorizar las pensiones y subir el SMI, por no especificar "bajo qué indicador" se harían estas subidas, y recordando que "cuando gobierna el PP se congelan las pensiones". "Nada nos sorprende", ha remarcado la portavoz, que ha señalado el debate de investidura como "un viaje a ninguna parte".

Desde Compromís, integrado en el grupo de Sumar, también han destacado que ha sido un "discurso vacío y muy hipócrita", en palabras de Águeda Micó, que ha censurado "su falta de mención a los problemas reales", como "el problema de financiación de los valencianos". "Feijóo ha sido investido como jefe de la oposición y estar preso de Vox, de Ayuso, hace que no tenga la capacidad de hacer política seria".

Yolanda Díaz delega en Lois

A escasas horas de que llegue el turno de Sumar en el Pleno de investidura, desde la coalición no han confirmado quién intervendrá para replicar al dirigente popular, a la espera de que el PSOE desvele también si será Pedro Sánchez u otro dirigente quien conteste al candidato.

Pero en las últimas horas todo apunta, según fuentes de la coalición, a que será finalmente la portavoz de Sumar, Marta Lois, quien intervenga en lugar de Yolanda Díaz, que delegaría este desempeño en su mano derecha y persona de máxima confianza. Una decisión que se habría tomado teniendo en cuenta que por parte del lado socialista no dará la réplica el presidente en funciones del Gobierno, que sí podrá pedir la palabra en cualquier momento del debate. Desde la coalición de izquierdas no han querido hacerlo oficial, puesto que esta decisión queda a expensas también del papel que adopte el líder del PSOE.

Ya en la ronda de contactos de Feijóo tras recibir el encargo del Rey, Díaz rechazó reunirse con el dirigente popular y fue Lois quien se ofreció a mantener una reunión con él. El gesto, que perseguía deslucir al candidato a la pesidencia, tiene visos de volver a repetirse en la sesión de investidura. Un extremo que a esta hora han evitado confirmar, ya que hasta el último momento Díaz podría intervenir.

Los que sí se han pronuncido han sido los dirigentes de Podemos, que se han quejado por no tener voz durante este debate. A su entrada en el Hemiciclo, la secretaria general del partido, Ione Belarra, ha asegurado haber "pedido" a Sumar intervenir durante el Pleno, pero "no nos han contestado". Fuentes parlamentarias confirman que los morados no tendrán cupo en el debate, donde sí hablarán el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y la portavoz de los comuns, Aina Vidal.