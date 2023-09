Los partidos vascos en el Congreso se alinean contra el PP y cuestionan abiertamente el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de haberse expresado en clave electoralista o de oposición, y no en tono presidenciable. Tanto PNV como EH Bildu, que han sustentado en la última legislatura al Gobierno de coalición, se han esforzado este martes en señalar las incoherencias de su discurso, al considerar que algunas de las medidas presentadas han sido previamente rechazadas por su partido.

"No ha venido a buscar votos, tampoco para sembrar. Es más bien el primer mitin de una supuesta campaña electoral", ha comenzado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha querido insistir en la falta de coherencia de Feijóo, apuntando por ejemplo a su oferta para renovar al CGPJ y reformar a la vez su sistema de elección. "Resulta que el Poder Judicial está como está porque el PP ha bloqueado la renovación", ha ironizado.

"Ha hablado de la sensibilidad hacia las lenguas pero ha hablado de karaoke", ha continuado Esteban. "Había unos trozos que parecían redactados por Jekyll y otros por Mr Hyde", ha continuado el dirigente jetzale, que ha considerado que se trataba "un discurso dirigido a la parroquia interna dando pasada esta pantalla más que un verdadero debate de investidura".

El PNV se ha esforzado así en marcar distancias con el Partido Popular, al que sostuvo en el Gobierno durante la legislatura de Mariano Rajoy para apoyar después la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018. Una línea que continuaron en la última legislatura y que ahora parecen decididos a mantener.

"Moción de censura encubierta"

En el mismo sentido se ha expresado el dirigente de EH Bildu, Oskar Matute, que ha pedido explicar al líder del PP "la diferencia entre moción de censura y sesión de investidura", y ha descrito el discurso como "una especie de moción de censura encubierta", diriga a derribar al actual Gobierno más que en conformar un Gobierno propio. "Lo único que nos ha quedado claro es que el reloj se le paró en 1978, parece que no quiere que exista nada desupés de esa fecha. Más que Lost in traslation, 'Lost in transicion'", ha bromeado.

Los abertzales han seguido la estela de Sumar, que han cuestonado la credibilidad de Feijóo y han cargado contra las "inexactitudes y mentiras" de Feijóo. "Señala que la tasa de pobrea es la mayor de la historia cuando ha bajado, o hablar de su apuesta para subir el SMI obviando que Rajoy lo congeló en 2014", ha continuado.

Matute también ha afeado su promesa de Feijóo de crear el delito de deslealtad a la Constitución, advirtiendo de que "muy a pesar suyo se tiene que abrir un debate de verdad sobre el modelo territorial", para que "los pasos del plurilingüismo no sean aislados sino una concatenación" de medidas para avanzar en la independencia territorial.