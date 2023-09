La secretaria personal del expresidente de la Generalitat Valenciana durante los últimos veinte años ha declarado hoy como testigo en el úlitmo juicio de la trama valenciana de la Gürtel que nunca vio, ni escuchó hablar a Francisco Camps con Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Susana F. C., quien ha asegurado que no tenía relación de amistad con Camps antes de ser contratada "ni ahora" ha sido citada por la defensa del expresidente de la Generalitat al que se juzga por el presunto trato de favor de la Generalitat (cuatro conselleries y cinco empresas públicas) a las empresas de Francisco Correa, con Orange Market a la cabeza, dirigida por Álvaro Pérez "El Bigotes". Su declaración pretendía establecer un cordón sanitario respecto al expresidente y su agenda en la que Álvaro Pérez no consta como asíduo. Únicamente su número de teléfono.

"Al aparecer las primeras noticias en prensa, yo no conocía a este señor", ha asegurado la secretaria de Camps al responder a las preguntas del letrado del expresidente . "Su nombre no me decía nada. Consulté todas mis bases de datos, agendas, llamadas, escritos, felicitaciones de navidad. Sí tenía un móvil de él en mi agenda, pero no tenía llamadas entrantes, ni salientes, ni ningún escrito. Absolutamente nada. El teléfono yo lo tenía por la agenda del partido, pero yo no tenia ningun conocimiento de este señor".

Tambien aseguro que nunca lo vio en el Palau de la Generalitat. Y ni siquiera recuerda haberle pasado una llamada de teléfono suya a Camps. "No he pasado ninguna llamada porque hubiera registrado mi base de datos para detectar el nivel de connivencia. No le he oido nunca hablar con él por teléfono", confirmó en respuesta al abogado del expresidente de la Generalitat.

Al inicio de la sesión, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel ha descartado la abstención solicitada por el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, que aseguró que le instaron a elaborar un informe que fue utilizado para tratar de desmontar los indicios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal como ha adelantado hoy Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

"El tribunal entiende que no tiene capacidad legal para abstenerse. Hay orden legal para que comparezca y tiene la obligación. Que luego exprese lo que quiera en vista", ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, que ha resuelto esta cuestión al inicio de la vista oral.