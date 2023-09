Puigdemont pedirá hoy a la justicia europea que le mantenga la inmunidad de forma cautelar

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha esperado al último día de plazo para formalizar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sendos recursos contra las sentencias del Tribunal General (TGUE) que le negaron la inmunidad parlamentaria al avalar la concesión del suplicatorio tramitado por el juez Pablo Llarena en la causa que instruye por su responsabilidad en el referéndum ilegal del 1-O.

Los recursos, de gran complejidad técnica, argumentarán error en la aplicación de la ley por parte del Tribunal General, y le acusan de haber ignorado la doctrina sobre inmunidad parlamentaria del Tribunal de Justicia de la UE, informaron fuentes de la defensa del 'expresident' a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Previsiblemente las impugnaciones se interpondrán formalmente a última hora de la tarde de este viernes y solicitarán que, de manera cautelar, sea devuelta la inmunidad mientras el tribunal se pronuncia sobre el fondo de los asuntos. Precisamente el juez Llarena respondió a la petición fiscal relativa a que reactivara las euroórdenes señalando que no adoptará decisión alguna mientras el TJUE no resuelva las medidas cautelares planteadas por Puigdemont.

El magistrado no quiere volverlas a acordar ahora para tener que retirarlas en pocos meses en el caso de que el Tribunal de Justicia le devuelva la protección de forma provisional, algo que en principio se esperaba que se demoraría aproximadamente un mes, pero que en el Tribunal Supremo se calcula que será más tarde debido a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas señalan que la reunión de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díez con Puigdemont y que se espere la promulgación de una ley de amnistía puede hacer a la justicia europea entender que no hay urgencia para resolver las medidas planteadas.

Recuperar la protección

La defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, quiere que el TJUE corrija al Tribunal General en sus demandas contra las decisiones del Parlamento de Europa que condujeron a la concesión del suplicatorio cursado por Llarena para actuar contra Puigdemont y el 'exconseller' que le acompañó en la huida Toni Comín.

En dos sentencias el Tribunal General rechazó las pretensiones del 'expresident'. Una se dirigía contra la respuesta que le dio el fallecido David Sassoli, que como presidente de la Eurocámara, llamó "la atención sobre el hecho de que el Parlamento no podía considerarlos miembros sin que las autoridades españolas notificaran oficialmente su elección", lo que no se produjo por no presentarse en el Congreso a acatar la Constitución; la otra es propiamente por la decisión de la Cámara de conceder el suplicatorio.

El Parlamento Europeo, explicaba esta sentencia, no puede adoptar decisiones de amparo de la inmunidad que surtan efectos jurídicos vinculantes para las autoridades judiciales españolas, ni sobre la base de la competencia exclusiva que tiene para suspender esa inmunidad, ni sobre la base del Derecho nacional al que remite el de la Unión. El juez Llarena nunca ha retirado las órdenes de detención nacional de los huidos, con Puigdemont a la cabeza, porque su procesamiento se realizó con anterioridad a la obtención de su escaño como eurodiputados.

El magistrado mantiene las órdenes nacionales de detención para Puigdemont, Comín y Lluís Puig, al estar procesados por malversación en su modalidad más grave, penada con hasta 12 años de prisión. No obstante, aún no ha reactivado euroórdenes u órdenes internacionales de detención a la espera de que el TJUE resuelva sobre las medidas cautelares incluidas en los recursos presentados este viernes.