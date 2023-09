Podemos da un paso más en su ofensiva contra Yolanda Díaz y se dirige directamente al PSOE para plantear su exigencia de tener ministerios, después de que Sumar ya afeara la petición de volver a situar a Irene Montero como ministra de Igualdad. El partido de Ione Belarra también ha advertido además de que ejercerá su "autonomía política" dentro del grupo parlamentario.

Los morados deslizan la idea desde hace semanas de que sus cinco votos no están asegurados en la investidura de Pedro Sánchez en caso de no cumplirse su petición. La portavoz del partido, Isa Serra, llegó a advertir de que no debía darse "por hecho" el apoyo de todas las fuerzas progresistas, llamando la atención sobre el hecho de que se negociara con fuerzas independentistas como Junts o ERC pero no con Podemos.

El partido ha convocado un acto este sábado para exhibir músculo y elevar su exigencia, mientas algunas voces de Podemos no descartan que vayan a poner en duda su voto en una eventual investidura de Sánchez en caso de que no se vean cumplidas sus exigencias.

"Lo trasladaremos al PSOE"

Este jueves, el diputado por Murcia y portavoz estatal del partido, Javier Sánchez Serna, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para insistir en su exigencia. "Podemos tiene que estar en el Gobierno de coalición, así lo hemos manifestado dentro del espacio y lo trasladaremos al PSOE", ha advertido el dirigente. "No concebimos que se excluya a Podemos de ese gobierno", ha defendido.

"Esa valentía y esa forma de hacer política de Podemos va a ser más necesaria que nunca esta legislatura y la vamos a ejecer, como lo hacemos hoy, con autonomia política y reivindicando el papel de Podemos como motor de las transformaciones", ha continuado.

Además, ha puesto condiciones a esta entrada en el Gobierno, asegurando que los eventuales ministros morados deberían ser nombrados por la dirección, y no por Yolanda Díaz. Sánchez Serna ha fijado como objetivo "garantizar la presencia de Podemos, con ministros y ministras propios; es decir, que decidan los órganos, la dirección y los militantes de Podemos". Una tesis que daría carta blanca a la formación para volver a situar a su principal cara visible, Irene Montero, como ministra de Igualdad tras ser excluida de las listas electorales de Yolanda Díaz. c

Sumar ya dio carpetazo a esta petición, asegurando que no era el momento, pero el diputado morado ha contradicho esta tesis. "Es ahora cuando se tiene que hablar de la composición de Gobierno de coalición", ha insistido, antes de considerar, sobre sus posiciones políticas en las distintas votaciones, que "Sumar tiene que funcionar como una coalición de partidos", y que "las coaliciones implican que los partidos ejerzan su autonomía".

Marta Lois, portavoz titular de Sumar, compareció a última hora de la mañana para advertir de nuevo que "no toca hablar de ministerios". Una tesis en la que también se han situado el resto de portavoces adjuntos, como Jorge Pueyo (CHA), Aina Vidal (Comunes) o Águeda Micó (Compromís), que han llamado a dilucidar primero el acuedo programático antes de repartir carteras.