María Guardiola: "Llevamos muchos años escuchando una Extremadura inventada por parte del PSOE"

Se cumplen este jueves dos meses de su investidura. Es la primera mujer en presidir la región pero lo hace con la paradoja de necesitar el apoyo de la ultraderecha. María Guardiola (Cáceres, 1978) ha pasado de ser una candidata desconocida al foco de la atención nacional por sus desencuentros, primero, y encuentros, después, con VOX, con quien ha tenido que pactar para hacerse con la Junta. Prevé una legislatura con una oposición "bronca" pero se muestra optimista en su empeño por "cambiar" la región. En esta entrevista con El Periódico Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica, hace balance de sus primeras semanas al mando y de los desafíos que tiene por delante.

¿Qué balance hace de su arranque al frente de la Junta?

Mucho trabajo, sin parar, pero la verdad que muy contenta, muy ilusionada, con un equipo que nunca lo hubiera imaginado mejor, con las mismas ganas que yo para transformar Extremadura.

Cuando usted entra aquí, el primer día, ¿cuál es su prioridad?

Mi principal prioridad era hacer un mapeo de lo que había para poder tomar decisiones certeras. Todas las consejerías han hecho su composición de lugar, han analizado cuáles son los temas urgentes y, una vez que hemos conocido lo que había, cómo estaba la Administración por dentro, pues vamos a empezar a ponernos en marcha. Mi mayor reto es sacar a Extremadura de la cola de todo, hacer una región atractiva para la inversión, una región competitiva, donde la gente quiera venir a vivir y venir a trabajar.

¿Cuáles serán los ejes de sus presupuestos?

Vamos a centrarnos en la creación de empleo sin renunciar a la calidad de los servicios públicos, a la sanidad, a la educación y vamos a dar la batalla en el tema de la financiación. Hemos empezado con un decreto ley de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, bajadas de impuestos y esa va a seguir siendo nuestra línea.

¿Tiene en mente otros incentivos fiscales?

Sí, por supuesto que sí.

¿Cuáles?

Nosotros ahora vamos a elaborar el presupuesto para el ejercicio 2024, y al presupuesto le acompañará una ley de acompañamiento, que se llama comunmente, donde vienen contempladas otras medidas fiscales, como puede ser, por ejemplo, la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones y contemplar esa especial vinculación que queríamos para los grupos 3 y 4 de ese impuesto y poder asimilarlos al grupo 1 y 2.

En los presupuestos, ¿va a dar prioridad a su socio de Gobierno o pretende que sean de consenso?

Nosotros presentaremos nuestro borrador de presupuestos y lógicamente lo que queremos es que tengan el mayor apoyo posible y si puede ser de toda la Cámara pues mucho mejor. Lo que pasa es que la oposición ya está dando pistas de qué legislatura nos espera, desgraciadamente, que es una legislatura con una oposición bronca.

¿Cuál es la utilidad de eliminar el impuesto a grandes tenedores de viviendas vacías?

Desde nuestro punto de vista era una medida más electoralista y que no tiene efectividad para resolver el problema de vivienda que tenemos. Aquí lo que debemos es hacer una política de vivienda sensata y tenemos que ayudar a la gente a que puedan asumir el coste importante que tienen ahora las hipotecas o los alquileres.

¿Pretende impulsar más viviendas sociales?

Así es. Ya tenemos programada la construcción de viviendas sociales en nuestra región y lo vamos a plasmar en los presupuestos de 2024.

También eliminan el impuesto de patrimonio, ¿no da pábulo a la oposición para que digan que gobiernan para los ricos?

La oposición va a decir lo que quiera, da igual lo que hagamos. La supresión ya no es solo su insignificancia recaudatoria, porque estamos hablando de 5 millones 900 mil euros, es una llamada a la atracción de inversiones. Cuando en tu entorno, en otras CCAA, o tu país vecino, no tiene el impuesto de patrimonio, tú no debes tenerlo.

¿Es Madrid su modelo?

Mi modelo es el de hacer una región fiscalmente atractiva y competitiva. Andalucía tiene mucha más similitud con nosotros y hemos visto cómo con la bajada de impuestos se ha incrementado el número de contribuyentes, la recaudación en más de 900 millones de euros en este último año.

Entonces prevé financiar los servicios con el aumento de la recaudación...

Ese es el objetivo, sí.

Y si no se incrementa, ¿cómo va a hacerlo?

Es que ahora mismo hay un incremento de más de 200 millones solamente del IRPF de recaudación. 200 millones más que recibe Extremadura y que no son de los políticos, son de los extremeños.

Pero hay que pagar la sanidad y la educación...

Se paga. Los servicios públicos no se van a ver mermados en ningún caso porque insisto en que el objetivo es hacernos más competitivos.

¿Cómo va a reivindicar el tren?

Tenemos una baza muy importante, que es la unión del pueblo extremeño. Desde luego yo no me voy a callar. Creo que ocho años de silencio han sido bastante lamentables ya y el que callaba y ha sido sumiso ya ha tenido su premio que es ser vicepresidente del Senado.

¿Usted cree que necesitamos alta velocidad o tren digno?

Tenemos que empezar por un tren digno y por supuesto que necesitamos alta velocidad.

Se lo preguntaba porque con un tren de alta velocidad al final el billete tiene precio de alta velocidad, si es algo que los extremeños podemos asumir...

Es que los extremeños no tenemos que conformarnos con lo que somos hoy, tenemos que aspirar a ser lo que nos dé la gana ser, porque podemos serlo.

¿Qué otras conexiones ferroviarias quiere reforzar en Extremadura?

Necesitamos el tren Ruta de la Plata y la conexión con Portugal.

¿Va a mantener el bono gratuito de autobús?

En lo que respecta a la Junta, sí.

Y en cuanto al aeropuerto de Badajoz, ¿tiene pensado algún medio de incentivo para que entren otras compañías?

Ahora mismo creo que el número de vuelos es bastante limitado y hay que trabajar por reforzar. En materia aérea, en la provincia de Cáceres, también es necesario pelear por un aeródromo.

Menciona Cáceres, ¿cuál es la posición de la Junta sobre la mina que se proyecta allí?

La misma que cuando estábamos en la oposición. Si tiene todos los parabienes, si tiene todos los informes técnicos favorables, será bienvenida.

¿Sirve la actual PAC para el campo extremeño?

No. Hay que sentarse con el ministerio y hacerle entender que hay que flexibilizar las exigencias verdes. Nosotros lo que defendemos es el necesario equilibrio entre la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social.

¿Van a seguir adelante con el proyecto de regadío en Tierra de Barros?

Sí. La consejera ya está trabajando para que sea una realidad cuanto antes.

¿Cree que tiene lógica en un contexto de cada vez más sequías?

Yo lo que creo es que tiene lógica que tengamos infraestructuras que permitan aprovechar hasta la última gota de agua.

En esa comarca hay críticas por la instalación de paneles en tierra fértil, ¿hay que poner coto?

Nosotros somos un potencial en energías renovables y vamos a seguir siéndolo. En Extremadura tenemos muchísimo suelo y lo que habrá es que determinar que las placas solares se pongan en el suelo que no sea tan rico.

¿Es suficiente el beneficio que dejan estas instalaciones?

Lo que habrá que hacer es un análisis de la potencialidad que nos da ser una región líder en energías renovables. Eso lo que hace también es atraer a otro tipo de industrias a las que la energía le debe salir más barata, y en eso vamos a trabajar.

¿Hasta cuándo estará abierta Almaraz?

Tendría que haber dado ya marcha atrás el Gobierno en su cierre porque creo que en un momento en el que se está debatiendo sobre la importancia de la energía, del ser autosuficientes, no podemos andar cerrando la central nuclear de Almaraz, que es una de las más seguras de todo el mundo y que podría prolongar su vida útil hasta los 80 años.

¿Va a impedir el derribo de Valdecañas si la Justicia lo dice?

No me salto las leyes ni las decisiones judiciales pero deseo que no se derribe y haré todo lo que esté en mi mano para que así sea.

¿Está la azucarera de Mérida en punto muerto?

Está muerta. La pena es que llevamos escuchando muchos años una Extremadura inventada por parte del partido socialista y este es uno de los proyectos de los que llevamos escuchando hablar mucho tiempo y que no hay nada.

¿Y el templo budista de Cáceres?

Es que son proyectos privados y lo que no se puede es ofrecer un suelo que está protegido y que es de todos así alegremente. Vamos a ayudar a cualquier proyecto privado que sea bueno para la región.

Ha tenido una polémica con las diputaciones por los consultorios, ¿teme que su legislatura se marque por estos pulsos?

No es un pulso, es una manipulación y una mentira. En ningún momento se ha renunciado ni a la rehabilitación de los consultorios ni a la construcción del de Higuera de la Serena, lo que sí renunciamos es a perder dinero público.

Una de las principales críticas de la oposición en la época de Monago fue el cierre de PAC rurales, ¿cómo va a garantizar usted que todos los extremeños tengan acceso a un médico?

Lo voy a garantizar con hechos.

¿Qué hechos?

Pues no cerrando ningún centro de salud.

¿No va a cerrar ningún PAC?

Pues claro que no.

¿Cómo va a atraer médicos? ¿Cree que es un tema económico?

Yo creo que hay una mezcla de todo. Hay un tema económico, que lógicamente pagamos menos que en otras CCAA, pero hay un tema también de condiciones laborales, de estabilidad.

¿Apoya usted la fusión de Don Benito y Villanueva?

Por supuesto que sí.

¿Le parece bien entonces el pacto del PP con Siempre Don Benito, que no es partidario?

Ese pacto lo que dice no es que no sea favorable, lo que dice es que hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con luz y taquígrafos y hay que ser transparentes.

Otra polémica que ha tenido es la de los comedores escolares. Si la Junta ofrece ese servicio, ¿no hubiera sido más fácil dar esa gratuidad hasta final de año y así aliviar a las familias extremeñas?

Lo que hemos hecho es trabajar en silencio, con mucho respeto y preocupándonos por esas dos mil familias que por ese efecto llamada de una política y una medida mentirosa hay 2.000 niños que necesitan el servicio pero no son niveles de renta más bajos. Con mucho esfuerzo, hablando colegio por colegio, con todos los comedores escolares y que accedan al mismo precio que nos pone la empresa de cátering a la Junta.

¿Cómo va a reforzar la educación pública?

Lo primero que hay que hacer es dignificar a los profesionales docentes y atender a las infraestructuras educativas, que dejan mucho que desear. Nos hemos encontrado contratos parados de hace más de dos años de obras que están sin ejecutarse porque las empresas están en pérdidas y aquí la gente miraba para otro lado.

¿También va a promover los conciertos educativos? ¿Hay dinero para unos y para otros?

Por supuesto que sí. Se ha demostrado que pueden convivir perfectamente, nosotros primamos la libertad de elección de los padres y de las madres.

¿Qué opina de la cancelación de una obra de teatro en Talayuela?

Mi punto de vista, que ya he dicho y es de sobra conocido, es que la libertad de los creadores es sagrada, que es libre y sin censura y que quien actúe de otra manera, en mi humilde opinión, se equivoca. Ahora bien, respeto mucho la autonomía municipal aunque creo que se equivocaron, pero no creo que sea una cuestión de Partido Popular, de Vox, creo que es una cuestión de personas. De hecho, Losar de Vera, un ayuntamiento gobernado por PP y VOX incluye esta obra en su programa.

¿Cómo definiría usted su relación con la consejera Camino Limia?

Pues igual de buena que con el resto de consejeros.

Sabe usted que ha tenido polémicas por su opinión sobre la Agenda 2030 o el cambio climático en redes sociales…

Ella es libre de utilizar las redes sociales como considere. Las redes sociales no son la realidad, son un mundo aparte. Y la realidad es que hay una acuerdo de gobernabilidad y que hay un programa de Gobierno. Y por supuesto vamos a contribuir al cumplimiento de los ODS y al cumplimiento de la Agenda 2030.

¿Está satisfecha con su pacto con VOX?

Estoy muy satisfecha del acuerdo de gobernabilidad porque creo que es bueno para los extremeños.

Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría algo de lo que dijo?

Yo dije en todo momento lo que pienso. Es cierto que yo manifesté un deseo que luego se mostró que no era posible porque di mi palabra a los extremeños de poder cambiar esta tierra.

¿Tiene algo que ver su pacto con VOX en que no haya una Consejería de Igualdad?

Para nada, al revés, la decisión la tomo libremente mucho antes. Es darle esa transversalidad y darle esa importancia que tienen esas políticas de igualdad en un gobierno como el nuestro, un gobierno feminista que no va a dar ningún paso atrás en los derechos de la mujer, todo lo contrario.

¿Cómo se va a trabajar en el IMEX, en las Casas de la Mujer, en las competencias regionales?

Nos hemos encontrado una Casa de la Mujer en Badajoz sin directora desde hace aproximadamente un año, Casas de la Mujer que no se han desinfectado, Casas de la Mujer que no tienen mobiliario, una red de asistencia a mujeres víctimas de violencia que tiene bastante deficiencias y que deja mucho que desear. Hay mucho que hacer.

Otra tarea por ley es que en los hospitales públicos se practiquen abortos, ¿cuándo el SES va a poder practicarlos?

Nosotros nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado, un gobierno que se jactaba de ser feminista y que no ha puesto en marcha absolutamente nada. Lo primero que hay que hacer es publicar el listado, si no tengo mal entendido, de médicos objetores. Nosotros vamos a trabajar por dar cumplimiento a la legalidad.