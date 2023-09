El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la condena de dos años de cárcel contra dos miembros de la autodenominada 'Sare Antifaxista' (Red antifascista); y de un año y cuatro meses de prisión contra otros diez integrantes del grupo radical por los delitos de desórdenes públicos y daños tras protagonizar una "batalla campal" en la que resultaron heridos una mujer y un ertzaina. Estos actos pretendían "reventar" un acto preelectoral de Vox que se celebró el 20 de octubre de 2019 en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en el que participaron Santiago Abascal y el entonces secretario general de la formación ultra, Javier Ortega Smith. Así consta en una sentencia de 6 de marzo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que confirma la decisión previa de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

De esta forma, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ vasco desestiman el recurso que presentaron ocho de los doce condenados, cuyas versiones consideran que no son "creíbles", y concluyen que no existe "duda alguna sobre la gravedad de los hechos y la participación en ellos por los que han sido condenados", dice de forma literal el fallo.

Las defensas trataron de convencer al TSJ de que sus clientes no fueron los auténticos autores de los actos vandálicos. Uno de ellos aseguró que había bebido, y que por eso no podía haber protagonizado los hechos que le atribuían. Otros defendieron que la Ertzainza les había confundido con los verdaderos autores de los altercados, pues ellos simplemente corrieron por miedo a las cargas policiales, que les sorprendieron cuando se encontraban fuera de un bar, al que habrían acudido a ver un partido del Athletic de Bilbao. También negaron conocer el idioma euskera, por lo que dijeron que ellos no podían haber insultado a los agentes en esta lengua.

"Relato inverosímil"

"Es un relato inverosímil, no se corresponde con lo que es normal, cuando alguien decide ir a ver un encuentro a un bar de aficionados, es decir, que vea entero el partido y no quede para ir a la mitad del partido a ver una película", concluyen los magistrados, que sostienen que los insultos que recibieron los ertzainas, ("zipaios, torturadores, fascistas, txakurras"), son "de común conocimiento, siendo igualmente de muy fácil comprensión" para alguien que desconozca el idioma vasco.

Los hechos probados de la sentencia constatan que a través de redes sociales el colectivo radical Red antifascista convocó una concentración de protesta, que no había sido comunicada a la autoridad gubernativa, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao. Y lo hizo a la misma hora en la que Vox había organizado un acto de cara a las elecciones que se celebraron el 10 de noviembre de 2019. Unas 300 personas se desplazaron a un parque aledaño y comenzaron a dar gritos de protesta frente a una cincuentena de agentes de la Ertzaintza. De los presentes, unas 60 personas acudieron "encapuchados con pasamontañas". Y al no lograr "reventar" el acto de Vox, "lanzaron piedras y cascotes a los agentes de la Ertzaintza, que habían adelantado la línea de contención hacia el parque".

"Cordón policial"

"Los lanzamientos de piedras se hicieron en grupos", continúa la sentencia, que dice que los actos violentos comenzaron "en la reunión inicial que se formó frente al Palacio Euskalduna", pero continuaron "desde los grupos que se formaron en el parque”. Y estos últimos protagonizaron al menos "dos intentonas o actos de fuerza" dirigidos a romper el cordón policial que se había establecido para impedir que los manifestantes entrasen al palacio.

Los actos violentos no sólo se dirigieron contra los agentes, sino también contra una ciudadana que pasaba por la zona, que resultó herida tras sufrir el impacto de una tuerca en una pierna.