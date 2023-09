La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado este miércoles al '¡Basta ya!' que lanzó el expresidente del Gobierno José María Aznar por el "plan de autodeterminación camuflada" que en su opinión supone el posible pacto del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont.

En concreto, Aznar llamó a "plantar cara con toda la determinación" contra un plan de "autodeterminación camuflada" que pone en riesgo la continuidad de España como nación, en referencia al posible pacto del líder socialista con el expresidente de Cataluña para facilitar la investidura.

Además, durante la inauguración del campus que organiza la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el expresidente advirtió de que ningún Estado democrático acepta una amnistía que legitima una "intentona golpista" e invita a "volverlo a hacer".

En un mensaje publicado en 'X' (anteriormente conocido como Twitter), la presidenta madrileña se ha sumado este miércoles a este '¡Basta ya!', acompañando su apoyo con el texto de la intervención íntegra del expresidente Aznar.

Hoy se ha hecho historia en Madrid. Es hora de que Pedro Sánchez convoque elecciones y de que los nacionalistas e independistas se queden sin su cuota de protagonismo y poder. Basta ya de hacer tanto daño a España.



Elecciones ya. #UnidosPorEspaña pic.twitter.com/4arga7vktm — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2019

Ayuso ya anunció que acudirá el próximo 8 de octubre a la manifestación que Societat Civil Catalana ha convocado en Barcelona en contra de la amnistía a los encausados por el procés y la autodeterminación de Cataluña. Convocada bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación', busca "dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían" el sistema democrático de la Constitución.

Durante un desayuno informativo en la capital, la dirigente madrileña defendió este martes que no hay "mayor humillación" que conceder la amnistía a los encausados por el 'procés' y acusó a Pedro Sánchez de cambiar "votos por impunidad". Está dispuesto, advirtió, "no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni si quiera han pedido perdón sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantía".