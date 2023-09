La consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Camino Limia, sembró el pasado martes la polémica con un mensaje en sus redes sociales en el que calificaba de "vaticinios apocalípticos" los avisos de los expertos por las alertas de lluvias torrenciales en España y en Grecia. La dirigente de Vox en el gobierno autonómico respondía en su perfil de Twitter (ahora 'X') a otro mensaje en el que se informaba de que el fenómeno extremo previsto en Grecia para esta semana era aún más violento que el vivido en el centro de la península durante el pasado fin de semana, que ha dejado un reguero de daños además de cinco víctimas mortales y tres desaparecidos. "Iremos preparando 'el arca' de Noé, puesto que las Arcas ya sabemos quienes las están llenando con estos vaticinios apocalípticos", es el texto que dejó Limia a la reflexión sobre la virulencia de las dos DANA del profesor de la Uex, Julián Mora Aliseda.

Iremos preparando “ el arca” de Noe, puesto que las Arcas ya sabemos quienes las están llenando con estos vaticinios apocalípticos…. — Camino Limia (@CaminoLimia) 4 de septiembre de 2023

La consejera no ha querido referirse a ese comentario al ser preguntada por El Periódico Extremadura, del grupo Prensa Ibérica, por el sentido y el alcance de sus palabras. Sí que ha publicado este miércoles un segundo mensaje en el que trata de matizar el sentido de sus palabras, argumentando que no hacía referencia a las víctimas; al tiempo que ha restado trascendencia a estos fenómenos meteorológicos, que asegura que han existido "históricamente en España y muchas de mayor intensidad". Según su criterio, la alerta que se ha generado por las lluvias torrenciales es excesiva y cuestiona la existencia de "intereses" como ya hiciera en su primer mensaje. "Nunca hice referencia a los fallecidos por la DANA (siempre traen desgracias). En España han existido históricamente y muchas de mayor intensidad y muertos que la del fin de semana. No es un fenómeno anormal para crear tal pánico y menos para manipular la información.¿Qué intereses?", es el nuevo escrito.

Nunca hice referencia a los fallecidos por la DANA (siempre traen desgracias). En España han existido históricamente y muchas de mayor intensidad y muertos que la del fin de semana. No es un fenómeno anormal para crear tal pánico y menos para manipular la información.¿Qué… pic.twitter.com/MUsw9Wwnm6 — Camino Limia (@CaminoLimia) 6 de septiembre de 2023

No es la primera vez que Camino Limia cuestiona los efectos del cambio climático y las indicaciones de la Agenda 2030, a la que se ha referido en varias ocasiones en esa misma red social como un "instrumento ideológico espurio". Su carta de presentación ahí mismo como consejera de la Junta de Extremadura tras el pacto sellado entre PP y Vox era otro mensaje, en el que hacía también alusión a la agenda para el desarrollo sostenible acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Combatiré desde el gobierno la nefasta agenda 2030 y pondremos en el centro de las políticas las verdaderas preocupaciones de la gente del campo y de los extremeños, persiguiendo la compatibilidad de los usos forestales con la preservación ambiental y el desarrollo rural", fue el escrito que dejó el pasado 22 de julio en el que además desvinculaba este plan de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). La consejera, en todo caso, asegura que no es negacionista climática, sino que considera que "el cambio climático es algo inherente a la historia del planeta", según dejó en otra respuesta.

Combatiré desde el gobierno la nefasta agenda 2030 y pondremos en el centro de las políticas las verdaderas preocupaciones de la gente del campo y de los Extremeños, persiguiendo la compatibilidad de los usos forestales con la preservación ambiental y el desarrollo rural. — Camino Limia (@CaminoLimia) 22 de julio de 2023

El mensaje de Limia provocó una avalancha de reacciones mayoritariamente en contra de sus palabras que le afeaban, para empezar, el tono tras fenómenos que estaban devastando vidas y territorios. Muchos le reprochaban "falta de empatía" y otros le criticaban además sus palabras por el cargo que ocupa. Una de las más directas ha sido la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que a través de un mensaje en la misma red social se dirigía a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola: "Hemos sufrido una DANA que ha dejado cinco personas fallecidas, tres desaparecidas y cientos de familias lo han perdido todo. ¿Usted cree que hacer chistes negacionistas sobre esto por parte de su Consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural es ético y moral?", escribió la diputada autonómica.

.@MGuardiolaPP hemos sufrido una DANA que ha dejado 5 personas fallecidas, 3 desaparecidas y cientos de familias lo han perdido todo. Usted cree que hacer chistes negacionistas sobre esto por parte de su Consejera de @MundoRural_EXT es ético y moral? https://t.co/NqAJgcgnrc — Irene de Miguel (@Irenirima) 6 de septiembre de 2023

También el diputado del PSOE por la provincia de Cáceres en el Congreso, César Ramos, interpelaba a la presidenta autonómica: "Aquí tienen a la Consejera de Vox de Extremadura. No sé a qué está esperando la presidenta María Guardiola para cesarla o desautorizar a esta negacionista que tanto daño hace. Ella la nombró y por tanto debe y puede cesarla", ha sido su mensaje en las redes sociales.

El concejal cacereño del PSOE, David Holguín, respondió a las palabras de Limia con otro texto en el que se refería a ella como "la consejera negacionista del cambio climático al frente de la gestión forestal de nuestra querida región".