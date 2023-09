El PP sigue empeñado en defender ante sus dirigentes, militantes y electores la necesidad de abrise a hablar "con todos los partidos", incluido Junts, para explicarles el plan de Alberto Núñez Feijóo para España. El debate de investidura será los días 26 y 27 de septiembre y tiene muy pocas posibilidades de que salga adelante, pero Feijóo necesita demostrar que está peleando por ser presidente del Gobierno. "Creemos que a los nuestros no les gusta vernos arrinconados y prefieren que lo intentemos todo antes de tirar la toalla. Vamos a hacer política. Feijóo quiere hacer política y verse con todos para poder salir y decir: 'nos piden esto y esto y les hemos dicho que no'. Por eso queremos reunirnos con Junts, pero lo haremos en el Congreso, con toda la institucionalidad necesaria", afirmaron este lunes fuentes oficiales del partido conservador. En todo caso, el PP todavía no ha propuesto ninguna fecha ni tampoco ha designado a los portavoces parlamentarios que mandará a esa reunión.

El vicesecretario y portavoz del PP, Borja Sémper, defendió esta posición ante los micrófonos en la sede del partido a la vez que criticaba el viaje a Bruselas de la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para reunirse este mediodía con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. En una rueda de prensa repitió en una decena de ocasiones que el Ejecutivo en funciones se iba a reunir con "un prófugo de la justicia", una línea roja que Sémper cree que no se puede aceptar con normalidad. "No es lo mismo a verse con un prófugo", insistió. "El PP va a iniciar sus contactos con grupos parlamentarios, pero hay una diferencia oceánica con lo que está haciendo el Gobierno", al que Sémper ve preocupado únicamente en resolver los "intereses personales" de Pugidemont y sin pensar "en los intereses de todos los españoles". "Díaz ha ido a allanar el camino para hacer presidente a [Pedro] Sánchez (...) y a ver cómo forzar el ordenamiento jurídico para que encaje de la manera que sea la amnistía o como lo quieran llamar", continuó el vicesecretario. Los esfuerzos del PP se centran en remarcar las diferencias de la negociación que pretende emprender el Gobierno a través de dos vías (la de Sumar y la del PSOE, que según explicó el propio Sánchez la semana pasada en Ferraz va avanzando con discreción) y lo que implica que los conservadores vayan a mantener una reunión “institucional y protocolaria” en la Cámara Baja. El líder del PP empezó esa ronda de contactos con el secretario general del PSOE la semana pasada en el Congreso, días después de recibir el encargo del Rey. Pero la realidad es que los números no salen. “Son solo cuatro escaños. Pueden parecer pocos pero va a ser muy complicado”, repitió Sémper en Génova. Hasta ahora el dirigente popular solo tiene amarrados los 33 de Vox, uno de Coalición Canaria y el diputado de UPN. En total, 172 y sin posibilidad de que ese número aumente. Abascal y Clavijo La ronda de contactos protagonizada por el propio Feijóo seguirá este martes en el Congreso con una cita con Santiago Abascal, líder de Vox, y el miércoles, en el archipiélago, con Fernando Clavijo, jefe de filas de Coalición Canaria. Los partidos que han querido reunirse con el máximo dirigente del PP en persona podrán hacerlo. En el caso de Junts, los populares proponen que lo hagan portavoces parlamentarios de las dos formaciones en el Congreso y descartan cualquier encuentro directo con Puigdemont de ningún dirigente del PP.