Arranca la semana marcada por el posicionamiento de Carles Puigdemont respecto a la investidura de Pedro Sánchez. El 'expresident' desvelará este martes en una conferencia en Bruselas cuáles son sus condiciones al PSOE, pero antes, este mismo lunes, el líder de Junts se ha reunido durante tres horas con la vicepresidenta en funciones y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, en la sede del Parlamento Europeo, en un encuentro que han calificado de “frucífero” y que permite “establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas”, han explicado fuentes de Junts y de Sumar.

Al encuentro también han asistido el 'exconseller' y eurodiputado de Junts, Toni Comín y el exdiputado en el Congreso, Jaume Asens, por parte de Sumar. La reunión, que según fuentes conocedoras de la misma estaba ya prevista con antelación, ha arrancado puntualmente a las 12.00 en una de las salas de reuniones del Parlamento Europeo y se ha prolongado hasta las tres de la tarde. Se trata de una cita "importante", según ambas formaciones políticas, que ha discurrido "con normalidad" y "en un tono cordial", han destacado las mismas fuentes. Ni Puigdemont ni Díaz han querido hacer declaraciones a la prensa aunque la vicepresidenta en funciones sí ha asegurado escuetamente que la reunión ha ido "muy bien". ¿Habrá nuevas reuniones?, le han preguntado también. "Sí, claro", ha añadido.

"Compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político", han explicado en una declaración consensuada por ambas formaciones. "Compartimos la profunda convicción de que lo problemas políticos deben volver a los cauces políticos, para encontrar soluciones basadas en el diálogo. La democracia consiste en el diálogo entre posiciones diferentes", añade la comunicación.

La cita de Bruselas contiene una carga simbólica notable. Es la primera ocasión en que de forma pública y oficial un miembro del Gobierno se entrevista con Puigdemont en Bruselas. Con todo, fuentes de Moncloa aclaran que si Díaz se reúne con Puigdemont lo hace en nombre de Sumar y no del Ejecutivo central. "No tiene nada que ver con nosotros. Lo hace como dirigente de Sumar. Nada que ver con lo que haga el PSOE", apuntan. Estas mismas fuentes aseguran que Sumar informó de la cita a última hora de la noche de ayer "a hechos consumados". "No hay nada acordado", subrayan, informa Juan Ruiz Sierra.

En cualquier caso, la reunión en sí misma representa un cambio notable en cuanto a las relaciones de los partidos estatales con Puigdemont, aunque en el caso de Sumar y anteriormente de Podemos la posición respecto al 'expresident' y los contactos han sido cordiales. Asistir públicamente a Bruselas a dialogar con el 'expresident' representa una de las condiciones que Puigdemont ha planteado reiteradamente, consistente en el reconocimento de su figura como interlocutor y en la reciprocidad. El 'expresident' aspira, asímismo, a que se reconozca a Catalunya como sujeto político. Sus dos principales condiciones, como es conocido, son poner en práctica una amnistía respecto a los hechos judicializados del 1-O y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Catalunya.

Respecto al contenido de la reunión de este lunes, la presencia de Asens y de Comín hace prever que se tratará no solo de un acto protocolario, sino que puede servir para avanzar en el diálogo. Asens y Comín mantienen una estrecha relación, más allá de sus diferencias ideológicas y ambos mantienen un contacto fluido. Asens ha sido una de las figuras más cercanas al independentismo en Podemos -y ahora en Sumar- y ha trabajado en cuestiones clave como la reforma del Código Penal para elimiinar la sedición y reformar la malversación con el fin de limar los delitos por los que se condenó a los dirigentes del 1-O.

Con todo, Puigdemont ha subrayado recientemente que la dirección última de las negociaciones le corresponde a él, y que las conversaciones paralelas o los intermediarios no constituyen el núcleo de dichas conversaciones. Una negociación que, subrayó días atrás, todavía no ha comenzado.