Alberto Núñez Feijóo ya no desea una investidura pronto. Al menos no la quiere la próxima semana. Esto es lo que transmitió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la conversación que este martes mantuvo con ella, después de que el Rey le haya designado formalmente candidato a la presidencia. Hablaron por teléfono y, según fuentes populares, Feijóo no trasladó una fecha concreta pero sí la voluntad de que no sea "ya".