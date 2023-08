Pedro Sánchez ha dejado claro este martes al Rey, durante la segunda jornada de audiencias en el palacio de la Zarzuela, que quiere intentar la investidura y que considera que tiene muchas posibilidades de ser reelegido como presidente del Gobierno. “Le he trasladado mi disposición a asumir la responsabilidad y a lograr la investidura. La Constitución deja claro que el proceso de investidura no es un trámite de exhibición. Tiene como finalidad obtener el respaldo parlamentario. Desde el PSOE creemos estar en condiciones de aunar ese respaldo, tal y como quedó acreditado en la votación de la semana pasada en el Congreso”, ha señalado el líder socialista, en referencia a la elección el jueves de la Mesa de la Cámara baja, que será de mayoría de izquierdas, y de la presidenta, Francina Armengol, que obtuvo 178 votos a favor, incluidos los de ERC y Junts per Catalunya.

Durante una breve comparecencia en la Moncloa, en la que ha admitido un par de preguntas, el jefe del Ejecutivo en funciones no ha querido anticipar nada sobre la negociación con los partidos independentistas catalanes, a quienes necesita para la investidura junto a otras formaciones como el PNV y EH Bildu. Entrar en ese terreno, ha señalado Sánchez, sería “prematuro”, porque Felipe VI no ha nombrado aún candidato. Es más, después de que Santiago Abascal le transmitiera esta mañana al jefe del Estado que apoyaría una investidura de Alberto Núñez Feijóo, que acudirá a la Zarzuela por la tarde, es probable que el Monarca acabe designando al líder del PP, que fue el más votado en las elecciones generales del pasado 23 de julio pero no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la Moncloa ya que contaría con 172 votos a favor frente a 178 en contra. Pero Sánchez sí ha dado muestras de querer negociar sobre una de las condiciones de ERC y Junts: la despenalización del ‘procés’, que incluiría al ‘expresident’ Carles Puigdemont. Los colaboradores del líder socialista ya están explorando con republicanos y posconvergentes fórmulas destinadas a este fin. El líder socialista "respetará" la decisión del Monarca si nombra candidato a Feijóo y abre la puerta a la despenalización del 'procés' El presidente del Gobierno en funciones no ha querido hablar de “amnistía”, una iniciativa cuya constitucionalidad suscita dudas entre los especialistas. Pero sí ha defendido la necesidad de “continuar en la senda de trabajar por la convivencia” emprendida durante la pasada legislatura, que incluye medidas como los indultos a los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. “El trabajo que ha hecho este Gobierno de normalización y estabilización de una situación que nos vino heredada, con una declaración unilateral de independencia y sus consecuencias judiciales, vista la situación en Catalunya y los resultados electorales el 23 de julio y el 28 de mayo, parece bastante evidente que la sociedad catalana apuesta por el reencuentro y la convivencia. Puedo manifestar coherencia con lo que hemos venido haciendo: el diálogo es el método y la Constitución es el marco”, ha argumentado. “¿Entraría una ley de amnistía dentro de la Constitución?”, le han preguntado. “No me corresponde a mí decir lo que es o no constitucional”, ha contestado Sánchez, remitiéndose al Tribunal Constitucional (TC). Las "contorsiones" de Feijóo “Por la aritmética parlamentaria, y hemos tenido un claro ejemplo en la votación del Congreso el pasado 17 de agosto, parece que puede articularse claramente una mayoría parlamentaria en torno al PSOE”, ha dicho Sánchez, mostrando optimismo sobre sus posibilidades de ser reelegido. Frente a él, está Núñez Feijóo, que insiste en que quiere intentarlo. “Sus esfuerzos, sus contorsiones por optar a una investidura son legítimos, pero se demuestran baldíos”, ha insistido el jefe del Ejecutivo en funciones. “En todo caso, sea cual sea la decisión del jefe del Estado, cuenta con el respeto y el respaldo del PSOE”, ha subrayado.