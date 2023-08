La intención de un Sumar valenciano aflora tensiones con Compromís

"No hay espacio para Sumar en la Comunitat Valenciana". Así de contundentes se muestran fuentes de Compromís ante el primer gesto del diputado electo de Sumar por Alicante, Txema Guijarro, de construir Sumar en la Comunitat Valenciana tras concurrir a las elecciones generales con una gran conflucencia electoral que aglutinó a toda la izquierda a la izquierda del PSOE, tal como anunció esta semana.

Pese a que esta intención "todavía está en un estado prematuro" y no está clara la fórmula (partido, asociación, plataforma) en la que se podría instaurar el proyecto en las comarcas valencianas, tal como el mismo Guijarro admitió a este diario, el primer amago ha provocado un rechazo frontal por parte de Compromís. "No hay espacio para Sumar. En los acuerdos que firmamos se explicita que no competiremos electoralmente y se reconoce a Compromís como la casa común de la izquierda. Si Sumar se constituye como fuerza al margen de Compromís en la autonomía, habrá una ruptura".

Esa es la postura de Compromís respecto a un proyecto con el que establecieron una relación de "alianza de fuerzas hermanas" para el 23J, reconociendo la hegemonía de los valencianistas como partido aglutinador del espacio político a la izquierda del PSPV en la comunidad autonóma, en unas listas en las que Podem no estaba presente y Esquerra Unida complementaba los puestos de salida. De hecho, tanto los candidatos de Compromís, ahora diputados, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, como el de Esquerra Unida, Nahuel González (estos tres por Valencia) y Txema Guijarro, de la cuota de Sumar en Alicante concurrieron a los comicios bajo la marca Compromís-Sumar que ahora les ha adjudicado cuatro escaños en el Congreso en el grupo parlamentario Sumar con 31 diputados.

Hubo un "todos a una" con la confluencia electoral donde cupieron todos los partidos (aunque también polémicas como el supuesto ‘veto’ a candidatos de Podem que Compromís desmintió o la designación de Guijarro por ser un candidato de Madrid en Alicante, un ‘cunero’) pero ahora, cuando se inicia el ciclo político, afloran las primeras tensiones por tener el protagonismo del mismo espacio ideológico.

Con Podem, el antecesor de la nueva plataforma de Yolanda Díaz y de donde salen tanto ella como Guijarro en un declive a alta velocidad en la federación autonómica que amenaza con hacer desaparecer la presencia física del partido en la Comunitat Valenciana; Esquerra Unida como fuerza minoritaria y potencial socio de quien que se erija como principal en el espacio y Compromís como único partido a la izquierda del PSOE con representación en las Corts Valencianes y con su característica de ser una fuerza territorial valenciana, ¿qué papel podría tener Sumar en la autonomía valenciana? ¿Pueden cohabitar Sumar y Compromís? Para los valencianistas no y para Sumar sí. Con todo, también hay voces que señalan caminos alternativos.

Nuevas fórmulas de convivir

"En política hay que imaginar y creo que estamos en ese momento". Así lo analiza Naiara Davó, exsíndica de Podem y que fue de número tres al Congreso por Alicante con Compromís Sumar en las últimas elecciones. La también politóloga estará allá donde se pueda «ensanchar el espacio del cambio y con todas esas fuerzas políticas» y se muestra dispuesta a que todas las fuerzas colaboren para hacer un "diagnóstico" del territorio. Según cree, ahora que la plataforma electoral ha cumplido su cometido, Sumar ha de organizarse y afianzar unas bases para poder basar las políticas en las demandas de la ciudadanía.

¿Cómo hacerlo aquí, donde existe un partido ‘hermano’ y territorial? "Ese es el reto", señala y admite que no es una pregunta fácil. "Esta autonomía es diversa y no siempre ha de haber una única fuerza. Después del 15M hubo una fuerza ciudadana que se organizó en plataformas locales que han acabado presentándose a las elecciones en algunos sitios. Quizás se pueda coaligar Sumar con esos proyectos", reflexiona Davó.

«Hay puntos donde Compromís tiene mucha implantación, como Valencia, pero quizás en otras comarcas cuesta más. No es lo mismo la Vega Baja, que Els Ports, que las comarcas centrales. Hemos de partir de la realidad de cada zona. Todas las fuerzas que hemos sumado nos tenemos que sentar y hacer un diagnóstico para buscar nuevas fórmulas de convivir. Una única se deja fuera a una parte de la población. Hay que atender a la realidad de cada zona". Y concluye: "Ese es el reto".