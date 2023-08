"Este tema no está sobre la mesa ni como posibilidad", ha sentenciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre un eventual escenario en el que el PNV se hiciera con la presidencia del Congreso. Acompañada por los otros cinco diputados y los cinco senadores que lograron el pasado 23-J, la dirigente abertzale ha rechazado que los jeltzales se vayan a hacer con la presidencia de la Mesa de la Cámara baja, como ha pedido este fin de semana el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Por el contrario, fuentes de la formación vasca auguran que este puesto recaerá sobre el PSOE.

A tres días de que se constituyan las Cortes, las negociaciones sobre la Mesa del Congreso, un órgano clave en el día a día político, siguen produciéndose sin que, por el momento, haya un acuerdo cerrado. Lo que tiene claro Aizpurua es que se debe lograr una mayoría progresista -cinco de los nueve puestos que la componen- para "poder dar cauce a los debates y decisiones que durante esta legislatura deben producirse". Y, también, que el PNV se sentará a la cabeza de esta mesa.

Las palabras de Aizpurua se producen después de que el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, abriera la puerta a que los jeltzales presidan la Cámara baja. En una columna pubicada en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, señalaba que "el mejor árbitro para que gobierne la Cámara durante este proceso es el PNV". "No tenemos constancia ni de que el PNV ni de que otro grupo haya pedido esta cuestión o la haya puesto sobre la mesa", ha sentenciado Aizpurua para, añadir minutos después que ese escenario ni siquiera se está contemplando.

Lo que no ha descartado es que en la Mesa del Congreso vaya a haber un asiento para una formación nacionalista o independentista, aunque en ningún caso la ocuparía EH Bildu: "Nunca hemos tenido puestos ni los queremos. No es algo que necesite nuestro pueblo". Sobre sus exigencias para apoyar al candidato que proponga el PSOE, Aizpurua ha señalado que "no son inasumibles, son muy razonables" y que no han hecho "casus belli" con este asunto: "Creemos que tiene más importancia que se constituya una Mesa del Congreso que posibilite y que garantice que las medidas sociales sean factibles".

Sumar mira al PSOE

La formación abertzale no es la única que descarta un escenario en el que el PNV se haga con la presidencia del Congreso. La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha apuntado a que se debe dar una "mayoría progresista" y aunque no ha querido dar más información sobre las negociaciones, sí que ha señalado que "teniendo en cuenta el peso electoral que ha obtenido cada una de las fuerzas políticas esa presidencia tiene que hacer justicia a la proporcionalidad de lo que son las fuerzas progresistas de nuestro país". Es decir, la dirigente de Sumar ha dado a entender que debe ser el PSOE quien esté al frente de esta institución.