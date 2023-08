Si algo aprendieron en EH Bildu durante esta legislatura es a negociar con el PSOE. La formación aberzale ha estado prácticamente en la aprobación de todas las leyes y, aunque manteniendo un perfil duro y exigente, ha sido uno de los socios más leales del Gobierno de coalición, por encima de ERC e, incluso, del PNV. Buena parte de ese éxito ha sido su discreción a la hora de buscar acuerdos con el Gobierno de coalición. Esa misma estrategia es la que están aplicando ahora a las negociaciones para investir a Pedro Sánchez.

Tras una campaña electoral en la que EH Bildu dejó claro que sus votos irían destinados de manera incondicional a frenar a la derecha, al partido abertzale no le ha quedado otra que ratificar ese plan. "Hemos sido claros en eso, no hemos ido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Hemos dicho que, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar, y hay que entablar y articular en las próximas semanas lo que puede ser una solución", sentenció el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, días después de que se cerraran las urnas.

Pese a este compromiso claro sobre la mesa, los seis escaños clave que lograron en el 23-J -uno más que el PNV- les sitúa en una posición de excepcional poder. Y Bildu tampoco está dispuesto a desperdiciar la oportunidad. Otegi dejó claro que ellos no pondrá "precios ni líneas rojas" a Sánchez, aunque añadió un matiz, no lo hará "en público". De esta forma, el líder abertzale desveló que el respaldo de sus seis diputados tendrá un precio, aunque no se sabe cuál.

Apostar por lo social

Lejos de la actitud que ha podido mantener EH Bildu en otras legislaturas, durante los últimos cuatro años los abertzales han centrado su actividad en el Congreso en los asuntos de carácter más social. Se han volcado en la aprobación de la ley de vivienda, la de bienestar animal o el intento fallido de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley Mordaza'. Sin embargo, más allá de algún intento por implantar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, EH Bildu no ha destacado por sus alegatos nacionalistas.

Buena prueba de ello fue el debate entre portavoces parlamentarios, donde el dirigente de EH Bildu Oskar Matute se centró en la falta de ambición por parte del PSOE en ciertas normas. Además, más del 80% del programa electoral que presentaron a las elecciones generales del pasado 23J versa sobre propuestas sociales, como elevar la indemnización por despido procedente, incrementar el SMI hasta los 1.200 euros, la creación de un impuesto especial para grandes distribuidoras alimentarias o incluir los servicios dentales y oftalmológicos en la salud pública.

La reivindicación independentista

Al margen de esto, durante la campaña, Otegi sí que aseguró que el voto a EH Bildu también serviría para buscar en Euskadi las condiciones favorables "para el desarrollo de su identidad nacional". En este sentido, y al margen de que rechacen hacer públicas sus demandas al PSOE, en las dos últimas páginas de su programa electoral se detalla las que podrían ser sus exigencias de carácter más territorial, como el reconocimiento de Euskal Herria como nación, que se celebre un referéndum de autodeterminación, blindar el euskera o acelerar el traspaso de competencias al País Vasco.

Es justo en este último punto donde los abertzales han hecho mayores críticas a los socialistas durante la legislatura. En concreto, señalan que exigirán "nuevos instrumentos para ensanchar" sus capacidades de "autogobierno" y listan algunas materias, como el régimen económico de la Seguridad Social, la inspección de trabajo, las políticas pasivas de empleo o las becas.