El PSOE da un portazo sonoro a la posibilidad de cerrar un acuerdo con el PP para el Gobierno de Ceuta. Después de que desde Ferraz, la dirección federal del partido desmintiera con rotundidad ese posible pacto, el PSOE ceutí emitió un comunicado descartando que exista un acuerdo. Sin embargo desde el PP sí que señalan que hay conversaciones abiertas "no solo con el PSOE sino también con otros partidos" para formar un gobierno estable a partir de septiembre.

"Ante las informaciones publicadas en distintos medios nacionales y locales sobre un presunto pacto entre PP y PSOE, el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, niega rotundamente que exista acuerdo alguno con los populares para formar Gobierno en Ceuta", señaló el PSOE en un comunicado oficial.

A nadie se le escapa que la rotundidad en ese desmentido tiene mucho que ver con el momento político nacional, en plenas negociaciones para formar un Gobierno tras las elecciones del 23J y en plena pugna entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para ir a una investidura por encargo del Rey tras la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto. En la anterior legislatura, el presidente del PP de Ceuta, Juan Jesús Vivas sí se apoyó en el PSOE para sacar adelantes asuntos de relevancia de su gobierno.

"No con Feijóo"

Desde el PSOE de Ceuta insistieron en que "en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo". “Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero descartamos pactar con quien tiene la mentira y el insulto como únicos argumentos”, subrayó Gutiérrez en ese comunicado.

"Con el PP de Feijóo es imposible. Siguen instalados en el insulto, las mentiras y en shock tras el resultado electoral. El PP nunca ha estado más solo, y eso tiene un nombre: Feijóo", señalaron fuentes del PSOE.

La posición del PSOE ha cambiado de forma importante en las últimas horas. En unas declaraciones, recogidas y emitidas por la Radio Televisión de Ceuta, el secretario general del PSOE ceutí aseguraba que su partido no iba a dar "apoyos puntuales" y querían trabajar "desde dentro en un Gobierno de coalición". Gutiérrez admitía que el acuerdo no había llegado aunque sí había conversaciones abiertas y necesitarían "la autorización de Madrid", algo que parece no ha llegado. El PSOE llegó a pedir en el Gobierno las consejerías de barriadas y servicios urbanos. "Todo es hablarlo, todo es negociarlo", añadió el líder de los socialistas de Ceuta. PSOE y PP llegaron a un acuerdo la semana pasada para aprobar una modificación de crédito en el Presupuesto.

El PP confirma

Fue el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y presidente del PP ceutí, Juan Jesús Vivas, quien aludió a la posibilidad de integrar en un "gran pacto" de gobierno al PSOE y al partido localista Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) con la intención de conseguir la estabilidad necesaria para la presente Legislatura. Según informó EFE de fuentes del PP, la intención de Juan Vivas es alcanzar un acuerdo con PSOE y MDyC, que podrían integrarse en la estructura de un gobierno que no estará formado antes del mes de octubre.

Vivas está gobernando en minoría con 9 de los 25 escaños de una Asamblea autonómica formada por PSOE (6), Vox (5) y los localistas Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) (3) y Ceuta Ya! (2). En la última legislatura, Vivas también gobernó en minoría aunque con apoyos puntuales del PSOE para sacar adelante asuntos como el Presupuesto de la Ciudad o otros temas de relevancia.

La dirección nacional del PP no se ha pronunciado sobre estas conversaciones. Desde Génova guardan silencio mientras que fuentes próximas al líder del partido en Ceuta aseguran que la intención de Vivas es resolver el pacto en septiembre y trasladar después los posibles acuerdos a la dirección nacional antes de cerrar ningún Gobierno.