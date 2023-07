Cada vez que PP o Vox hablan de "mano tendida", la Región de Murcia se acerca un poco más a la repetición electoral. La llamada de ayer del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, al diputado de Vox Rubén Martínez para celebrar una reunión este mismo miércoles ha terminado con un plantón de los de Abascal, que se niegan a sentarse si no es para hablar de cómo conformar un Gobierno de coalición. "Vox no tiene la mano tendida y quiere llevar a la Región a unas nuevas elecciones", ha dicho esta mañana Segado, que no entiende "por qué en la Región de Murcia no se pueden reproducir acuerdos como el de Baleares. El bloqueo de Vox es un sinsentido que no tiene precedentes en nuestro país".

El parlamentario ha explicado que fue él mismo el que llamó ayer a Martinez Alpañez para concretar la hora y lugar del encuentro, a las 11.30 horas en la Asamblea. "Después de ser confirmada, fue anulada por Vox. El motivo fue que si no se hablaba de sillones en el Consejo de Gobierno no se iban a sentar. Y el ofrecimiento se hizo a través de los cauces habituales, al igual que se ha hecho en otras ocasiones", ha dicho. Para los populares, que Vox dijeran que no se daban por enterados porque no se habían puesto en contacto directamente con Antelo no fue más que una "excusa".

Segado recordó que el 23J su formación consiguió 117.000 votos más que en las elecciones anteriores, "el tercer mejor resultado del PP en España", mientras que "Vox ha perdido 19.000 votos con respecto a 2019, perdiendo un diputado, y ha pasado a ser la tercera fuerza". Pese a la nueva coyuntura, acusa a Abascal de "mantener activado el botón de la repetición electoral. Vox en la Región quiere elecciones y que no hayan querido sentarse a negociar es una prueba", ha subrayado.

Pocos minutos después era Vox el que se pronunciaba. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, ha comenzado su intervención destacando que "así no, así no se forma un gobierno serio, sólido y estable. Así no, enterándonos tanto de la hora como del contenido de una supuesta reunión a través de determinados medios de comunicación. Así no hay esperanza ni posibilidad de poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita". Negaba así que él mismo hubiera sido la persona a la que llamó Segado 24 horas antes.

Martínez ha aseverado que "Vox no quiere sillones ni puestos institucionales", ya que llegaron para "cambiar las políticas". Para ello, explicó, "Vox tiene que asumir determinadas competencias para que la Región de Murcia cambie a bien. Esa es la condición justa y necesaria".

Asimismo, ha quedado claro que los ojos con los que analizan el resultado del 23J son diferentes a los del PP. En Vox destacan que han crecido "en número de votos" con respecto a las muncipales del 28M (en las que se votaba a Antelo), en concreto del 18% al 22%.

Como hiciera Segado minutos, antes, ha vuelto a tender la mano para sentarse a negociar un Gobierno de coalición.

Abascal: "Que no"

En una entrevista a Santiago Abascal de Okdiario, el presidente del Vox a nivel nacional ha insistido en lo que dijo en el mitin electoral que se celebró el jueves pasado en Murcia: "Dije que pasase lo que pasase nuestra posición no iba a variar y no va a variar".

Sobre el último ofrecimiento del PP, que incluye puestos de representación parlamentario e institucional, ha sido claro: "Que no. Que no. Eso es plantear un nuevo insulto a Vox y no vamos a cambiar de posición. La gente que ha votado a Vox tiene derecho a la representación política. La exigencia es la misma: participar en un Gobierno alternativo".

🗣️ @Santi_ABASCAL sobre la situación en la Región de Murcia:



"Lo dije en Murcia, en el mitin del jueves antes de la campaña y dije que pasase lo que pasase, nuestra posición no iba a variar y no va a variar".

Para Abascal, "un partido que tiene prácticamente la mitad de la fuerza que el otro tiene que tener la Vicepresidencia y una parte importante de las áreas de Gobierno", por lo que se cierra en banda a ceder la entrada en el Ejecutivo. "O el PP respeta a los electores de Vox o tendrán que votar otra vez. Son ellos los que están decididos a ir a unas elecciones, no nosotros", ha remarcado.