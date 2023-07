"Hola, soy Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno". Así comienza el audio difundido este martes por los equipos de campaña de Sumar, dirigido a llamar al voto a los 3,3 millones de autónomos del país, un colectivo del que hizo bandera Ciudadanos, que no se presenta a estos comicios, y a quienes lanza un paquete de propuestas, prometiéndoles "ser los protagonistas de una nueva ola de derechos sociales". Entre las promesas está la equiparación de la pensión por jubilación, la inclusión del subsidio para mayores de 52 años, compensar los ejercicios negativos y establecer una cuota fija y bonificada para aquellos trabajadores autónomos cuyos ingresos no superen el SMI.

"Muchos autónomos me preguntáis qué podríamos hacer para ayudaros, me contáis lo difícil que es salir adelante, que trabajáis sin fines de semana ni festivos, demasiadas horas, que sentís que no llegáis, que nadie os ayuda", continúa la candidata de Sumar en el audio, difundido a través de distintos canales de Whatsapp impulsados por la candidatura.

"Yo he sido autónoma mucho tiempo y sé que, mientras tiráis del carro de la economía, vuestras jubilaciones son más bajas y que muchas veces ni podéis disfrutar de vacaciones. Esto tiene que acabar", continúa la dirigente, que prosigue asegurando que "quería mandarte este audio para que sepas que no estás solo" y pidiendo "que si crees en mí me ayudes a que este mensaje llegue a los trabajadores autónomos que luchan como tú para salir adelante".

Electorado de CS

La candidata de Sumar apela así a una bolsa de votantes tradicionalmente de derechas y que abanderó con fuerza Ciudadanos, que dirigió a este colectivo sus principales propuestas. En el último CIS, los trabajadores autónomos componían el 15,1% del electorado del PP, el 14,4% de Vox y el 12,5% del partido de Inés Arrimadas, según el barómetro del organismo público segregado por recuerdo de voto (consultar aquí).

Este último detalle adquiere relevancia, teniendo en cuenta que el partido liberal no se presenta a estas elecciones generales, sus antiguos electores no están fidelizados con los partidos tradicionales y el hecho de que mantiene un altísimo nivel de indecisos: un 20,4% de los votantes naranjas no sabe qué votar, la cifra más alta junto con los votantes de JxCat y Coalición Canaria-Nueva Canarias, según el CIS.

A unos pocos días de la cita con las urnas, Díaz trata de apelar a los autónomos planteando una serie de propuestas. Una de ellas es sorprendente, ya que promete "unos impuestos más juntos" y una bajada de cuotas al colectivo; un mensaje defendido precisamente por la formación liberal fundada por Albert Rivera.

"Impuestos más justos"

"En Sumar tenemos un plan para que el trabajo autónomo tenga derechos y prestaciones sociales adecuadas. Lo vamos a hacer equiparando las jubilaciones, incluyendo en el subsidio para mayores de 52 años, y mejorando la cobertura por cese de actividad, especialmente el cese por causas económicas".

En el audio, Díaz continúa asegurando que "quiero que tengáis los mismos derechos, oportunidades y apoyo que los trabajadores por cuenta ajena", prometiendo "derechos de conciliación y ayudas específicas", además de que "simplificaremos los trámites administrativos". "Pero sobre todo garantizaré unos impuestos justos para los trabajadores más vulnerables, cuyas rentas no sean superiores a un umbral mínimo", continúa.

"Tendréis el derecho a que se compensen los ejercicios negativos, basta ya de pagar por trabajar". "Los autónomos con bajos ingresos debéis saber que vamos a crear un régimen específico de cotización por el que si se está ingresando menos que el SMI estableceré una cuota fija bonificada sin pérdida de derechos de protección. Basta ya de que las personas autónomas solo tengan palos en la rueda. Vais a ser los protagonistas de una nueva ola de derechos laborales y vais a tener un gobierno de vuestro lado".