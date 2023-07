Gabriel Rufián: "El precio a Sánchez tiene que ser consensuado con Junts y CUP"

Gabriel Rufián (Barcelona, 1982) afirma que un independentista nunca será su adversario y concentra todos sus dardos contra Sumar y el PSC. El resultado de las elecciones generales del 23J cree que puede ser también la semilla de la unidad independentista.

Pregunta: Durante la última legislatura, ERC ha sido uno de los principales socios del Gobierno. ¿Ha valido la pena?

Respuesta: Una ley de vivienda, subir las pensiones y quitar medallas a fascistas vale la pena. De lo que me siento más orgulloso es de haber sacado a nueve personas de la cárcel. Solo por esto, me moriré sintiéndome muy orgulloso de haber sido participe de esta negociación.

Junts dice que ha sido "a cambio de nada" y la CUP que le han "tomado el pelo".

Yo no soy su adversario ni su enemigo. Muchas veces compartimos diagnóstico. Todo es mejorable. El Estado no cumple nunca. Lleva pasando 45 años, la única diferencia es que, de golpe, ahora el culpable es ERC, no los gobiernos españoles. Hay que pasar del diagnostico a las soluciones.

Reivindica los indultos cuando antes negaba que fueran pactados. ¿ERC se han desacomplejado?

Yo llevo dos años reivindicándolo, pero somos gente prudente. Creo que forma parte de nuestra forma de ser y de hacer. Durante cuatro años pensábamos que con la gestión y la negociación bastaba, que la gente veía lo que se hacía. Y ahora llegamos aquí y 'que te vote Txapote' y 'a cambio de nada'. En campaña tienes que reivindicar su oportunidad. Forma parte de nuestra responsabilidad.

La derogación de la sedición, por ahora, no ha cambiado la situación de Carles Puigdemont o de Marta Rovira.

Nosotros no podemos cambiar el poder judicial, solo se lo podemos poner difícil. A quién le parezca insuficiente, que nos ayude. No hay soluciones o formulas mágicas, no podemos cambiar los poderes fácticos. Me parece milagroso que un partido con solo 13 votos haya conseguido cambiar el Código Penal. Entre todos, seguro que podemos avanzar.

Puigdemont dice que le ofrecieron un indulto y lo rechazó, que desdeña soluciones ‘personales’.

Todo el respeto. Solo un matiz: los indultos se dan, no se pueden rechazar. Te echan de la cárcel, literalmente.

¿Qué le han parecido las críticas de Clara Ponsatí a la estrategia judicial y política de Junts?

Ningún independentista es mi adversario.

Si Pedro Sánchez depende de sus votos para ser presidente, ¿el precio que pondrá ERC es, de nuevo, amnistía y referéndum?

Es una propuesta política que espera contrapropuestas. La solución tiene que ser vía urnas y acabar con la represión. Tan sencillo como esto. Creo que después de cuatro años, de que ERC pusiera todo lo que tenía para crear este espacio de diálogo y negociación, el precio a una hipotética investidura de Sánchez tiene que ser consensuado entre todas las fuerzas políticas independentistas, progresistas y soberanistas.

¿Puede concretar el precio?

La defensa de Catalunya. Sé que es un eslogan, pero no queremos telegrafiar nuestras negociaciones o propuestas. Lo que proponemos al resto de formaciones independentistas es que nos pongamos de acuerdo.

¿Lo están negociando?

Yo le doy la bienvenida a la CUP, que ya ha mostrado su intención. Y si hay otros espacios que quieren, seguro que nos pondremos de acuerdo, aunque esta unidad de acción que ahora se pide, en realidad, ya existe. Muchas veces, de forma inconsciente. Nosotros hemos votado un 89% de las iniciativas del Gobierno después de negociarlas; Junts, sin negociar, el 85%. Indirectamente, la unidad existe.

Junts y CUP piden un referéndum. ¿Exigirán fecha y pregunta a cambio de la investidura?

Somos los de la amnistía y el referéndum. Junqueras, en Durango, ya expresó nuestra voluntad de votar, hasta de forma simultánea con Euskal Herria. Pero más allá de la libertad de nuestro país, que es crucial, tenemos que hablar de servicios, de infraestructuras, de lengua... Estoy convencido de que nos podemos poner de acuerdo.

Este referéndum simultáneo que plantea, ¿es una propuesta consensuada con Bildu?

Sería irrespetuoso meternos en la política vasca, más allá de reivindicar la coordinación que tenemos con Bildu. Creo que Bildu y ERC pueden agradar muy poco a según quién, pero somos claros y meridianos diciendo que es necesario votar. Lo que decimos es que es una buena opción intentar votar el estatus político también de Euskal Herria, pero sería irrespetuoso por mi parte ir más allá.

Sánchez ya ha cerrado la puerta al referéndum.

No puede ser que PSOE y PSC no tengan un proyecto de resolución del conflicto en Catalunya. Sánchez y Yolanda Díaz tendrán que elegir entre lo que plantea el independentismo vasco de ERC y Bildu -Catalunya o Vox o entre Euskal Herria o Vox- o el dilema que plantea Feijóo -abstención o Vox-. El votante socialista merece saber qué pasará con su voto. Hay mucha gente que seguramente se plantea votar al PSOE con la creencia de que así se para la derecha española, cuando es bastante posible que el PSOE termine facilitando una investidura de Feijóo. La mejor manera de que el PSOE no dude es que ERC y Bildu le obliguen a mirar a su izquierda.

También Sumar ha dejado de reivindicar el referéndum.

El derecho a la autodeterminación es de primero de izquierdas. Después de siete años en el Congreso, me pregunto por qué he encontrado más afinidad con un diputado de Unidas Podemos de Zamora que con un diputado de los Comuns de L'Hospitalet. La presencia de ICV explica muchas cosas. Que ICV haya fagocitado todo lo que salió del 15-M en Catalunya es una explicación. ¿Qué diferencia al PSOE de Sumar o al PSOE de los Comuns? Negar el referéndum para que te voten a no sé dónde me parece tan del PSOE que es sorprendente.

¿Por qué tanta hostilidad con Sumar?

Con los tuyos tienes que ser más exigente incluso que con el resto. Me duele cuando los míos no son claros en determinadas cosas. Ada Colau me ha comparado con un fascista, misógino y racista como Santiago Abascal. Intento no responder, y me duele, porque me parece terriblemente injusto.

Si gobierna el PP, ¿también intentará mantener la mesa de diálogo?

Hemos de respetar el acuerdo, que va más allá de la legislatura y de los partidos, va de gobiernos. Creo que sería poco democrático y poco inteligente limitarlo solo al PSOE y en Europa no se entendería. Ahora, como independentista, tengo muy claro que el proyecto de Feijóo es meterme en la cárcel. La pregunta no es si nosotros negociaríamos con unos u otros, sino quién negociaría con nosotros.

Más allá del 'procés', ¿qué ha sacado Catalunya de esta negociación? No ha habido traspaso de Rodalies, no se ha cumplido con la ejecución presupuestaria...

Desde que tengo uso de razón, los gobiernos no cumplen con Catalunya, pero, ¿qué hacemos? Junts tenía una carta brutal para hacer que el PSOE cumpliera, que era la Diputación de Barcelona. Podrían haber dicho que si no cumplían rompían.

¿Ve a Junts cambiando ahora de estrategia, ante la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox?

No es cierto que Junts no haya negociado o llegado a acuerdos con el PSOE, a nivel municipal o de diputaciones, lo ha hecho. Pero esta es una pregunta más para ellos que para nosotros. La política se tiene que premiar. Me niego a que no se premie hacer política, implicarte, no intentar pasar del diagnóstico. Me niego.

Una parte del independentismo dice que se abstendrá en estas elecciones. ¿Cree que el pragmatismo de ERC desmoviliza las calles?

No podemos dejar que ganen los de ‘Que te vote Txapote’ o ‘a cambio de nada’. Creo que es antipolítica y solo puedes planteártelo desde una posición de privilegio. Es abstenerte de la realidad. Solo desde el privilegio puedes llegar a pensar que lo que pase no te afecta, principalmente si gobierna la derecha y la ultraderecha.

Parece que la Diputación de Barcelona es la enésima prueba de la falta de unidad del independentismo.

Para mí fue muy ejemplificador el proceso de negociación de Xavier Trias y Ernest Maragall. Marcaron camino. Hicieron una negociación silenciosa y discreta, con mucho programa. Demostraron que era posible.

¿Y qué pasa ahora?

No tengo ni idea de pasará en la Diputación. No es por no responder. Pero siempre que hemos pactado con otro partido, porque con Junts no ha podido ser, ha sido a cambio de que ERC gobierne. Nunca haremos que el PSC presida la Diputación de Barcelona y no participaremos en ningún tipo de presidencia del PSC, del PSOE de facto. El PSC no existe. Tenemos que ser conscientes que los adversarios son los que nos quieren en la cárcel. Sería bueno encontrar espacios de entendimiento y dejar según qué guerras.