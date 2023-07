El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo que el jefe del Ejecutivo "fía" las generales del 23 de julio a una "carambola" para "volver a bloquear la gobernabilidad" de España con el 'no es no' que ya vivió Mariano Rajoy en 2016. Por eso, ha pedido el voto para el Partido Popular para "romper los bloques que ha construido el sanchismo" y para "cambiar las alianzas en contra por lo pactos de Estado".

Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en la plaza de toros de Pontevedra, donde el partido ha reunido a cerca de 12.000 personas, según fuentes del partido. Se trata de un lugar simbólico para Feijóo, talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, desde la primera cita en la que concurrió tras suceder a Manuel Fraga en 2009.

En varias gradas colgaba el cartel 'Es el momento', el lema del PP en esta campaña de las generales. El propio Feijóo ha recordado que en 2009, cuando logró en Galicia su primera mayoría absoluta, se presentó con el eslogan 'Chegou o momento'. "Y hoy volvemos a decir 'es el momento del cambio en España. Es el momento de España", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Feijóo ha afirmado que en su recorrido por España está viendo que los españoles ya no se "fían" del Gobierno y ha recalcado que el cambio es "poder confiar en el Gobierno". "Cuando Felipe González dijo en el año 82 que el cambio es que España funcione, nosotros decimos en el año 2023 que el cambio es que nos podamos volver a confiar en el Gobierno de España", ha apostillado.

"No se pueden hacer trampas"

Además, el presidente de los 'populares' ha señalado que los que les "dividieron y ahora ya no pueden ganar", "lo fían ahora a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España" tras las elecciones del 23 de julio.

"¿Os acordáis de aquello del 'no es no' y que parte del 'no' lo han entendido? Pues digo que no vuelvan a hacer el no es no, vamos a votar por el sí es sí y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy, como lo intentó dos veces hasta que lo echaron", ha demandado.

Tras asegurar que a él no le van a elegir para "que les mientan", ha apelado a votar el 23 de julio "con más ganas que nunca" y "demostrar que no se puede hacer trampas", dado que "la gente no las admite" y "sabe muy bien distinguir entre un político que hace trampas y otro que no". "Voy a dar todo de mi para no defraudar a nadie", ha finalizado.