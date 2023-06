Alberto Núñez Feijóo ha llegado este miércoles a El Hormiguero -un día después de Pedro Sánchez- en plenas negociaciones del PP con Vox para conformar los gobiernos autonómicos y el mismo asunto que parece embarrar estas conversaciones ha sido en el que más se ha liado el propio presidente conservador, la igualdad. El líder del PP ha llegado a decir que las políticas de Igualdad, si llega a la Moncloa, dependerán directamente de él, de Presidencia, aunque minutos antes había dicho que uniría este ministerio al de Sanidad o al Políticas Sociales. Pero no solo eso, Feijóo se ha mostrado dubitativo con el funcionamiento de varias leyes que quiere derogar: la ley trans, la ley del aborto y la ley de eutanasia.

Lo primero que ha hecho el líder popular ha sido justificar y minimizar sus acuerdos con el partido de Santiago Abascal recordando que si buscan los votos ultras es porque el PSOE no quiere hacer presidentes a los candidatos del PP. Luego, en la concreción del pacto con la extrema derecha en la Comunitat Valenciana, ha negado que se rechace la violencia machista: "Si en ese documento se dijese que la violencia machista no existe me parecería inadmisible. No se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica". Además, ha recordado que vetaron al candidato valenciano de Vox, Carlos Flores Juberías, por estar condenado por "abusos verbales contra su exmujer". Hace unos días lo calificó de un "divorcio duro". En realidad fue por un "delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones".

El líder del PP no descarta a Abascal como vicepresidente, pero dice que sabe quién será su "vicepresidenta" y su ministro de Economía: Son buenos, muy buenos"

Derogar tres normas

Aun así, Feijóo ha insistido en que tras el 23-J no negociará con Vox "la violencia machista". Además, en el Día Internacional del Orgullo LGTBI y tras vetar el PP y Vox la bandera arcoiris en varios ayuntamientos, ha asegurado que van a seguir "respondiendo sin ninguna duda a todos los derechos de esos colectivos". No obstante, eso no le ha impedido cargar contra la ley trans porque, según ha dicho, con esta norma "un adolescente pueda adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo, que es una cirugía irreversible". Sin embargo, esta legislación nada tiene que ver con cambios físicos y solo permite cambiar el nombre y el sexo en el registro civil con la posibilidad de solicitar volver a su sexo original.

No ha sido la única norma con la que Feijóo se ha liado. Minutos después, el líder del PP ha cargado contra la reforma de la ley del aborto que entró en vigor en marzo y que permite que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Según ha dicho, su planteamiento es que "cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan, predomine el criterio de la menor", pero que en caso contrario, si una menor quiere abortar y los padres no lo permiten, sean un juez de familia quien decida sobre el futuro de la mujer. Sin embargo, minutos después ha parecido enmendarse: "Cuando una mujer quiere tener un hijo, debemos de acompañarla. (...) Ahora bien, cuando una mujer quiere interrumpir un embarazo no puede haber un poder público que se lo impida".

La última de las leyes sobre las que ha hablado ha sido la ley de eutanasia. Feijóo ha dicho que se trata de un tema en el que los políticos no deberían meterse, pero aun así ha señalado que sería necesario que todos los casos pasasen por un "proceso médico, asistencial, de un comité de ética" porque "a lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, peor a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana toma otra decisión". No obstante, la actual norma obliga a que el paciente presente dos peticiones por escrito separadas por 15 días. Después la solicitud pasará por dos médicos y si estos deniegan la eutanasia, el paciente puede recurrir a una Comisión de Garantía y Evaluación.

Sin desvelar su equipo

En el tema en el que no ha querido entrar es en si Abascal será su vicepresidente en caso de que necesite los votos de Vox para ser investido presidente. "Cuando uno empieza a nombrar ministros y vicepresidente antes de ganar las elecciones es un soberbio", ha dicho. Eso sí, tiene claro que nombrará a un "vicepresidenta" del PP y que también sabe quién sería su ministro de Economía: "Son buenos, muy buenos".

Tampoco se ha explayado al ser preguntado sobre qué es el 'sánchismo', una cuestión que el propio presidente del Gobierno pidió a Pablo Motos que se la formulara a Feijóo. "La persona que usted tuvo en el plató lo definió bien. Dijo, maldad, mentira y manipulación. Yo estoy de acuerdo", ha respondido usando las mismas palabras que Sánchez utilizó para describir la estrategia del PP.