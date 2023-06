Vara pide presentarse a la investidura

"Le he trasladado la firme decisión mía y de mi grupo de que un mes después de que se produjeran las elecciones se inicie el reloj democrático y eso se llama investidura". Guillermo Fernández Vara ha pedido a la presidenta de la Asamblea presentarse a la investidura "porque un mes después de las elecciones está en juego el tiempo y parece que nadie se da por aludido", ha dicho en referencia a las negociaciones entre PP y Vox en las últimas semanas. El presidente en funciones y candidato del PSOE a la presidencia ha señalado este martes tras su reunión con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que la gente "votó para que se conforme un gobierno" y que, sin embargo, a quien "le parece mal que quien ganó las elecciones vaya a a solcitar que se produzca la investidura al menos para cumplir las normas y decirle a los ciudadanos que no todos estamos cruzados de brazo s". "Un amigo me ha dicho estos días que es poner la cara para que te la partan, pero si te parten la cara por haber ganado unas elecciones, partida queda", ha dicho en alusión a que todo parece indicar que si investidura sería fallida, puesto que solo cuenta con los apoyos de Unidas por Extremadura, con los que alcanzaría 32 escaños, a uno de la mayoría absoluta que precisa en la investidura. "En la vida de un responsable público, o se gobierna o hay que dejar gobernar".

Vara ha respondido con ironía a la descalificación de Guardiola, que ha tildado de "sainete" el intento de investidura de Vara: "Un poco más de respeto a los hermanos Álvarez- Quintero" ha lanzado antes devolver el dardo: "lo que ha protagonizado ella sí que es un sainete". Negociación PP y Vox El presidente en funciones ha criticado el ritmo de las negociaciones entre PP y Vox en el último mes y ha aludido al tiempo que ha pedido la candidata de los populares para sentarse con Vox. "¿No estaban negociando ya?", ha preguntado antes de criticar que las "líneas rojas" de Guardiola hace una semana "se han convertido en alfombra roja una semana después". A su juicio existe un choque entre los intereses de la ciudadanía para que haya cuanto antes un gobierno en marcha y los de los partidos que "están anteponiendo su interés particular" ha lanzado también a PP y Vox, a los que acusa de estar llevando las negociaciones con la mirada puestas en las elecciones generales. "Ya se han olvidado de Extremadura y todos están esperando a que llegue el 23 de julio. Los que iban a ser tan independientes de Madrid, ahora hacen lo que les dice Madrid" ha criticado a Guardiola. "¿Piensan decirle a los extremeños antes del 23 de julio lo que piensan hacer?". Sobre la posibilidad de un acuerdo con Unidas por Extremadura para la investidura de Vara, se ha mostrado convencido de que hay varias cuestiones que pueden ser compartidas y "que las incorporaré en el debate de investidura".