El PP quiere seguir adelante con la negociación Vox para alcanzar un acuerdo para gobernar en Extremadura por eso este martes le ha pedido "un tiempo" a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, para retomar los contactos y fraguar un pacto con la formación de ultraderecha. "Le hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos dé unos días esta semana para poder retomar ese contacto con la formación Vox, porque somos el único bloque, el de centroderecha, el que puede obtener los apoyos", a dicho tras esa reunión. Para María Guardiola, el intento de investidura que persigue Guillermo Fernández Vara (el PSOE fue la lista más votada en las elecciones del 28M) es "un sainete".

Guardiola no ha concretado el plazo que ha pedido más allá de "unos días" en esta semana. "Le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a la investidura pero me gustaría presentarme con los apoyos de Vox y para eso tenemos que sentarnos. Lo que le he pedido es que mantenga en stand by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse a una investidura que sabe que será fallida y que no deja de ser el último servicio al sanchismo".

La presidenta del PP ha mantenido que sigue la "la mano tendida" con Vox y que "lo único que nos importa es Extremadura y los extremeños" aunque ha reconocido al mismo tiempo, como ya hizo ayer en la carta, que le preocupa la "crispación y la polarización" de los últimos días y cómo eso puede afectar "para intentar tumbar un gobierno de cambio en Extremadura. No es justo que utilicen a Extremadura y las palabras que he dicho como presidenta del PP para impedir un gobierno de cambio Feijóo.

Sobre la negociación con Vox, espera retomar esta semana los contactos, aunque no hay fecha aún para la reunión y ha eludido concretar si entrarán o no en su gobierno. Se ha remitido a lo que ha mantenido en las últimas semanas y a la carta de ayer en la que hablaba de alcanzar un "acuerdo programático".