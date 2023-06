La mística del partido sin grietas, en la que imperaba la ley del silencio y todo era acuerdo en torno a Santiago Abascal se le terminó a Vox con la crisis andaluza, que supuso la marcha de Macarena Olona y la defenestración de Javier Ortega Smith. Pese al hermetismo que les caracteriza, ese destape inesperado liquidó la imagen de formación uniforme, en el que no trascendían las diferencias internas, simplemente, porque no existían. Ahora, en ese sentido, la formación de ultraderecha ya es una organización como las demás, con sectores y dirigentes al alza o a la baja y órbitas de poder que van variando.

En los últimos meses se ha generalizado la idea de que Jorge Buxadé es uno de los que más cerca hablan del oído de Abascal. Ultracatólico, ligado al Opus Dei y de pasado falangista, primero colocó a Ignacio Garriga, una de sus personas de confianza como secretario general, y después de las elecciones autonómicas y municipales se ha vuelto aún más omnipresente como imagen de Vox por su implicación en los pactos con el PP. Fue precisamente Garriga quien este lunes en rueda de prensa, sin que nadie le preguntara, lo alabó. En la asamblea de este sábado, dijo, se ha puesto de manifiesto "la unidad de nuestra formación política entre las bases y la dirección nacional en torno a unas ideas y la ilusión de cambio". "Esto tiene muchos responsables, pero me van a permitir", añadía, "que ponga nombre y apellidos a una persona, Jorge Buxadé, nuestro vicepresidente" que, en su opinión, está sufriendo una "persecución" de los medios, tras algunas informaciones sobre que ha ganado influencia.

Sin embargo, altos cargos de Vox muestran su perplejidad por la lectura de que Buxadé sale reforzado en estas negociaciones tras el 28 de mayo. La realidad es que su toma de poderes ya se produjo hace mucho tiempo atrás. “La única diferencia es que ahora sale en las fotos”, aseguran desde el partido. La crisis o los movimientos internos en el partido de Santiago Abascal se arrastran desde las elecciones andaluzas. Buxadé lleva meses dando las ruedas de prensa cada lunes tras el Comité de Acción Política de Vox y fijando las posiciones de la organización por encima de lo que pudiera decir Iván Espinosa de los Monteros como portavoz en el Congreso. "En las últimas semanas se ha convertido en un rostro más visible pero no es que mande más. De hecho quienes más mandan no salen en la foto", señala un asesor de Vox que alimenta esa idea de que el núcleo duro, los verdaderos ideólogos de los que se alimenta Abascal, permanecen en segunda fila. En esa terna siempre sale Kiko Méndez Monasterio.

Buxadé aparece en el organigrama de Vox como vicepresidente por detrás de Abascal y compartiendo esas vicepresidencias con la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero y Javier Ortega Smith y por delante de la secretaría general de Garriga. Su promoción a la vicepresidencia de Acción Política se produjo en 2020 pero sus posiciones han ido ganando fuerza tras los movimientos por la crisis andaluza, la salida de Olona y el desplazamiento de Ortega Smith. “Ese es el auténtico punto de inflexión”, coinciden varias fuentes de Vox. Es en febrero de 2020 cuando se decide que Buxadé ponga la cara al partido cada lunes. Desde entonces su ascenso no es meteórico, va labrándose día a día, señalan desde Vox.

El poder de Ignacio de las Hoces

Desde Vox admiten que el foco en estos momentos está puesto en Buxadé pero animan a no perder de vista otros perfiles "cada vez más poderosos", como el de Ignacio de las Hoces. En noviembre de 2022, con todos los cambios propiciados por el ‘tsunami’ andaluz y la caída de Ortega Smith, entra en la vicesecretaria de Instituciones del partido. Madrileño de 40 años, con varias doctorados y licenciaturas (Historia, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales), dicen quienes han trabajado con él que es uno de los asesores más listos de Abascal y que está teniendo cada vez más protagonismo. Como novedad, en las listas del 23-J ha sido designado cabeza de lista por Badajoz, por lo que posiblemente tendrá escaño en el Congreso. Ha sido un asesor “relevante”, señalan en Vox, para la configuración de las listas electorales, pensando en nombres destinados a ocupar puestos de responsabilidad en los distintos ejecutivos.

Todas las voces consultadas se refieren a Buxadé como "un hombre de paja", "más humilde que De las Hoces", con quien coincide en su pertenencia al movimiento más duro del Opus Dei. El asesor en boga de Abascal procede de una familia rica de Hornachuelos, Córdoba, y representa el alma "más clasista" de Vox. La gran victoria de Espinosa, atendiendo a las listas electorales, es que tiene muchas posibilidades de permanecer en la portavocía y esa ha sido la gran batalla, el lugar del que nunca han podido desplazar al mejor representante del alma más liberal del partido.

Fricciones en el grupo parlamentario

Sí se asume internamente que ha existido un corrimiento interno a favor de las tesis más ultras o más duras, que se produce de forma definitiva con la salida de Olona del Congreso para convertirla en candidata de las andaluzas. Aunque ella no tenía ningún cargo orgánico en Vox, sí que era un freno en muchas ocasiones para ese ala que representa Buxadé, ligada al nacionalcatolicismo de la Falange Española. Recuerdan fuentes que formaron parte de ese grupo parlamentario que Olona mandó frenar una iniciativa llegada directamente del Consejo de Acción Política de Buxadé con requisitos “directamente nazis, que hablaban de la pureza de sangre” para restringir la inscripción de inmigrantes en el Código Civil. Olona tenía hilo directo con Abascal, dicen quienes formaron parte de aquella etapa, y podía frenar algunas iniciativas. El enfrentamiento entre el ala más reaccionaria se ha vivido toda la legislatura en el grupo parlamentario, con Iván Espinosa de los Monteros, Rubén Manso o Víctor González abrazando las teorías liberales, sobre todo económicas, y otros diputados en el ala falangista. Otro asunto clave de esa división se vivió con la tramitación del Salario Mínimo Interprofesional, que descartaban los liberales y respaldaban desde el alma más ultra.

Un momento definitivo para muchos dentro de Vox fue cuando Espinosa de los Monteros es apartado de las giras internacionales pese a su vicesecretaría de Relaciones Internacionales. Abascal encomienda Europa directamente a Buxadé y a la Fundación Disenso. “Aquí comienza el chiringuito”, denuncian quienes han salido de Vox y han alertado, como hizo Olona, del desvió de fondos públicos a esa fundación de 4,9 millones de euros. Latinoamérica recae en Víctor González y Herman Tertsch. “Es la primera gran derrota de Espinosa”, señalan desde Vox.

"No hay diferencia entre Buxadé y Monasterio"

No obstante, otros cuadros de la formación discrepan de que en una formación considerada de extrema derecha haya personas más o menos ultra. En Vox, explican, "todos los que están en cargos importantes comparten el mismo credo ideológico". "No veo diferencias entre lo que supone Buxadé y Rocío Monasterio", apuntan, sobre la mujer del portavoz en el Congreso, que ejerce un cargo homólogo en la Asamblea de Madrid y a quien se identifica con mucha claridad en los valores de Vox. Según estas fuentes, como sucede en todos los partidos se trata sólo de "movimientos de toma de poder", en los que a veces se está más próximo o más lejano al líder. "Son cuestiones internas no ideológicas",en un mundo de conservadores de todo pelaje y católicos más o menos radicales que, recuerdan, "antes estaban todos en el PP".

Otras personas de la organización rechazan además que la elección de los presidentes de las asambleas regionales en Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana, todos muy activos en la defensa de los postulados más 'trumpistas' de Vox -contra el cambio climático, el aborto, el feminismo e incluso las vacunas- tengan que ver con la influencia ganada por Buxadé. En la Comunidad Valenciana, que este lunes votó a Llanos Massó como nueva presidenta de Les Corts Valencianes, "la decisión ha sido de Ignacio Gil Lázaro". En Baleares, sostienen también, que su controvertido presidente del Parlamento lo escogió la dirección territorial. "Es un abogado de Sociedad Civil Balear, que desde hacer meses se ocupaba de los servicios jurídicos del partido. Por eso le han elegido".