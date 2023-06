Sin menciones al referéndum en Cataluña. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha elegido el barrio de Sant Ildefons de Cornellà para celebrar el primer acto de precampaña una vez convocadas las elecciones generales del 23-J y con las listas ya cerradas. Y ha sido desde este barrio trabajador, donde ha querido coger la bandera de la defensa de las clases obreras y reivindicar sus políticas al frente del ministerio de trabajo, con la subida del salario mínimo o la reforma laboral, y prometiendo ir "más allá". En cambio, ha evitado hacer ninguna referencia al referéndum en Cataluña, tras la polémica de esta semana, y se ha limitado a decir que su proyecto es "a favor de la vida y de Cataluña". También ha pasado de puntillas por el asunto la candidata de los Comuns, Aina Vidal, que solo ha defendido el diálogo y la desjudicialización.

Todo ello después de una semana en la que Vidal levantó polvareda en el espacio al asegurar, en la presentación de su lista en Sabadell, que el "referéndum" formaría parte “como siempre” del compromiso electoral del espacio. Horas más tarde, Díaz matizaba que no había un programa específico de los comuns, algo que se interpretó como un choque entre las dos formaciones. Sin emabrgo, las dos partes negaron que se tratara de un encontronazo y aseguraron que los programas electorales de Sumar y los comunes incluirán una votación sobre los acuerdos que se alcancen en la mesa de diálogo si se vuelve a reunir tras las elecciones del 23 de julio, y no sobre un referéndum de autodeterminación como En Comú Podem había abanderado hasta 2019, algo que ya pasó en las elecciones en el Parlament de 2021.

Críticas a Esquerra

Así, en el auditorio de Sant Ildefons no ha habido menciones al referéndum, pero sí criticas a Esquerra Republicana, a quién Vidal ha acusado de "dar las elecciones por perdidas", algo que considera que es "abandonar Cataluña". "Defender Cataluña es que tengamos el paro más bajo, que las trabajadoras del hogar tengan subsidio, apostar por el diálogo que ha rebajado la tensión o impulsar el psicólogo, el oculista y el dentita públicos", ha defendido la candidata catalana, asegurando que los Comuns nunca darán por "perdido un gobierno que escuche Cataluña".

Además, ha hecho referencia a la petición del 'president' Pere Aragonès de crear un "frente común" contra un posible gobierno de PP y Vox, criticandoles que incluyan en él a Junts per Catalunya, a quién Vidal se ha referido como un partido que "ha permitido dejar gobernar a la extrema derecha en Ripoll". "Si no tiene ganas, nosotros las ponemos todas. Nuestros votos no serviran para hacer ningún alcalde ni presidente de derechas", ha zanjado.

Subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral

Más allá de Cataluña, Díaz ha hecho bandera de sus políticas al frente del ministerio de trabajo y ha prometido seguir avanzando en la "subida del salario mínimo", además de reducir la jornada laboral. "Queremos hablar del tiempo. Salir del trabajo una hora antes para hacer lo que nos dé la gana", ha reivindicado la candidata de Sumar, que ha asegurado que esta "asombrada" por las criticas que ha suscitado su propuesta. Para Díaz, se trata de una reforma "absolutamente necesaria" porque "vivimos en el siglo XXI, pero con condiciones del XIX".

Con todo, Yolanda Díaz ha hecho una llamada a la movilización ante la posibilidad de un gobierno de Vox y el PP, que asegura que iría "contra los derechos de las mujeres". "Nos están matando. Las mujeres, señor Feijóo, somos seres humanos. Basta ya de frivolizar con nuestros derechos", ha reclamado la cabeza de lista, asegurando que el voto del próximo 23-J será "decisivo para la próxima década".

Espacio "inédito"

El 23-J habrá, por primera vez, una lista a la izquierda del PSOE que aglutine a las principales fuerzas: Podemos, IU, En Comú Podem, Compromís, Más Madrid, la Chunta Aragonesista y casi otra decena de partidos. Un hecho al que ha hecho referencia el número dos de la candidatura, Gerardo Pisarello, que ha asegurado que se trata de una "espacio inédito" y que será la herramienta más "útil y eficaz" que servirá como "antídoto contra los traficantes del miedo".

En el acto también ha habido referencias a Jaume Asens, que finalmente no repite como cabeza de lista de los Comuns y ha decidido abandonar la política, y también a Ada Colau. Los dos cierran la lista de los Comuns, aunque ninguno de los dos se ha desplazado hasta Cornellà este domingo por la mañana.