Alberto Núñez Feijóo citó a sus principales asesores económicos en la Torre de Cristal de Madrid, uno de los rascacielos de la capital, para centrar los ejes de lo que será su plan de acción si llega al Gobierno. La reunión se enmarca en la ronda que está celebrando estos días a través de su fundación Reformismo21 (ayer participó en un debate sobre feminismo clásico con referentes como Amelia Válcarcel), encargada en gran medida de elaborar el programa electoral de las elecciones generales.

Feijóo, como ya dijo en la presentación oficial de la fundación hace meses, volvió a recalcar que su objetivo es salir de la confrontación actual y empezar un “proyecto sin etiquetas” (en aquella ocasión habló directamente de abandonar las trinchera). Y lo que sí hizo fue ponerles deberes a todos ellos: “Queremos liderar cambios valientes y hay que pensar en introducir reformas ambiciosas”, avanzó.

Junto al líder conservador, presidía la mesa el presidente de ‘Reformismo21’, el economista Pablo Vázquez, y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez. Por primera vez acudía a la cita Luis Garicano, exdirigente de Ciudadanos que el PP fichó hace pocas semanas para la fundación. También estaban la secretaria general, Cuca Gamarra, y el responsable económico del PP, Juan Bravo, también número uno por Sevilla al Congreso.

Alrededor de la mesa, otros nombres que forman parte del ‘think tank’ del PP y que asesoran a Feijóo de manera habitual como José María Abad, Román Escolano y Pilar de la Granja. También asistieron los integrantes de otros ámbitos como Teresa Freixes Sanjuan, Mercedes Fuertes y Noemí Gámez Moll (constitucional y de justicia); o de Exteriores como Ramón Gil-Casares o Juan Claudio de Ramón.

Hay mucha expectación sobre quién constituirá el equipo económico si Feijóo gobierna. Como ya publicó ‘Activos’, el portal económico de este diario, un nombre sobresale por encima del resto: el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como preferido para pilotar un futuro ministerio de Economía. Hay otros muchos que suenan también para formar parte de ese área.

Pero Feijóo no dio ninguna pista en la cita de hoy. Sí puso deberes, asegurando que en España “hemos asistido en los últimos años a un experimento de ingeniería social, económica y política que no se inspiraba en la mayoría”, dijo, “sino en las minorías del país, a cambio de violentar los consensos sociales”. “Hay una mayoría de españoles hartos de la confrontación y que ahora me convoca como candidato a superar las trincheras”, zanjó.

También aprovechó para cargar contra la coalición del Gobierno, “debería haber una única opinión porque una parte del Gobierno dice que vamos como una moto y otra que la gente lo está pasando muy mal. Deberían explicar si tiene razón Yolanda Díaz o el presidente Sánchez. La pregunta es muy clara, ¿quién vive hoy mejor que hace cinco años? La respuesta es atronadora”, zanjó.