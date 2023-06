El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado hoy importancia a los "acuerdos puntuales" a lo que el Gobierno ha llegado con Bildu que ha enmarcado en la "dinámica parlamentaria". "No he gobernado con Bildu porque no hay ministros de Bildu ni hay un acuerdo de Gobierno con Bildu", ha insistido. En este sentido, ha explicado que sus propuestas parlamentarias han recibido más apoyos del PP que de EH Bildu. Por otro lado, ha reconocido que ha tenido que tomar "decisiones difíciles" como el indulto a los políticos catalanes durante la legislatura. "Muchos votantes del PSOE y españoles no lo entendieron (...) pero después de estos cinco años tan difíciles creo que la política está para resolver problemas y no dar rienda suelta a la venganza de nuestras propias pasiones...Los cincuenta y pico escaños de Vox salieron de unas elecciones en noviembre de 2019 donde se quemaban contenedores en Barcelona producto de la reacción social a la condena del Supremo a líderes del procés", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.