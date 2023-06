El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su partido no dará pasos atrás en la lucha contra la violencia machista. Durante un desayuno informativo de Nueva ha añadido: "Que nadie espere que vayamos a dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Me refiero a que ni se me ocurrirá negarla ni hacer leyes que desprotejan a las mujeres. El mensaje que lanzo es un mensaje para la izquierda y para los que se dicen derecha. Ni vamos a hacer leyes como el solo sí es sí ni vamos a negar ni a dejar de luchar contra una lacra que deja cada año algo más de medio centenar de mujeres asesinadas a mano de sus parejas", ha afirmado.