Cuatro años ha necesitado Natalia Chueca para convertirse en alcaldesa de Zaragoza por el PP. La conservadora ha recibido este sábado el bastón de mando de la capital gracias a los 15 concejales que sumó en las elecciones del pasado 28 de mayo.

No ha habido sorpresas en la investidura y la ya alcaldesa no ha recibido el voto a favor de ninguna formación, tampoco de Vox, como ya avisó el portavoz de la formación ultra, Julio Calvo, tras exigir sin éxito su entrada en el gobierno. Chueca ha “quedado proclamada alcaldesa-presidente por encabezar la lista más votada” el 28M tras prometer el cargo a las 12.38 horas.

En su discurso, agradeció a su familia, “por supuesto a Jorge Azcón”, su predecesor, “y que ha marcado mi vida para siempre”, afirmó Chueca. La recién elegida alcaldesa también tuvo palabras para la anterior y única mujer que había ostentado el cargo hasta ahora, Luisa Fernanda Rudi, presente entre el público en el salón de plenos.

Con las miras puestas en 2030, Chueca prometió que “gobernará para todos”. “Os doy mi palabra”, aseguró, mientras recalcó: "Represento un proyecto de mayorías que aspira a gobernar para todos sin sectarismos pensando en el interés general. “Ejerceré el cargo con una actitud de escucha y diálogo con todos los grupos municipales”, ha dicho.

En sus palabras Chueca quiso subrayar que aspira a “a construir una Zaragoza que sea referente en España y Europa por su compromiso con la sostenibilidad”, una palabra esta última que ha guiado muchas de sus acciones al frente del área de servicios Públicos pero que también le ha llevado a mantener desavenencias con Vox, a los que ahora seguirá necesitando para sacar sus proyectos adelante.

“Formamos parte del grupo destacado de ciudades de la misión europea que apuesta por la reducción de emisiones de CO2 y la modernización de los servicios públicos a través de las nuevas tecnologías. Este desafío de ciudad, con el horizonte de 2030, debe ser asumido por todos los que hoy estamos aquí, y requerirá de compromisos económicos y políticos en cada una de las áreas de Gobierno”, insistió.

Entre los proyectos “ambiciosos” para la ciudad, Chueca mencionó La Romareda, la capitalidad europea del deporte, la ciudad del deporte y la nueva alcaldesa de Zaragoza se acordó entonces también de sus compañeras al frente de los consistorios de Huesca y Teruel, Lorena Orduna y Emma Buj, respectivamente, ambas también del PP. “Nos unen objetivos comunes relacionados con la sostenibilidad, los fondos europeos o la mejora de la financiación municipal”, dijo Chueca.

Chueca también desglosó los que serán los “ejes estratégicos” de su Gobierno. En primer lugar mencionó el “mantener las cuentas en orden y controlar la evolución de la deuda”. La atracción de nuevas empresas, el apoyo al programa Volveremos, la creación de nuevos centros y comedores de mayores, la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén y la vivienda fueron otros aspectos que la nueva alcaldesa subrayó de su hoja de ruta.

Al haber sido concejala de Movilidad hasta ahora, Chueca se acordó también de los servicios que hasta ahora de ella dependían, como el bus y la limpieza. Ha afirmado que la nueva línea circular “exprés” estará en marcha el próximo año y recordó que “el nuevo servicio público de alquiler de bicicletas asegurará además el mantenimiento de un servicio muy valorado por los usuarios”.

"Vamos a hacer de Zaragoza el mejor lugar para vivir"

En materia de equipamientos, Chueca prometió dar un impulso a algunos proyectos pendientes, como las piscinas de La Almozara, las del Distrito Sur, los centros cívicos de Parque Goya, Almozara e Hispanidad, el centro de Mayores del Luis Buñuel o la nueva escuela infantil de Arcosur. Asimismo, repitió una de sus promesas que hizo en campaña: reconvertir Giesa en una “ciudad del cine” que sirva de centro de referencia para “la industria cultural y audiovisual”.

Sobre La Romareda, la nueva alcaldesa dijo que cree “que existe margen para reconducir la situación política y devolver la sensatez a algunos posicionamientos que tenían mucho más que ver con el periodo electoral que hemos dejado atrás”, en una clara referencia al PSOE.

“Vamos a hacer de Zaragoza el mejor lugar para vivir. Me comprometo a estar cerca de los zaragozanos, a desempeñar siempre este cargo con la ilusión y la emoción que hoy me desbordan y que son fruto de la pasión y el amor que siento por esta gran ciudad. Desde el amor que siento por el lugar que me vio nacer, afronto este desafío con humildad y responsabilidad, consciente de la confianza que hemos recibido de los zaragozanos y de que debe serles devuelta con hechos y resultados”, ha zanjado.