La Sala de Apelación constituida en el Tribunal Supremo para resolver los recursos interpuestos por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers que le acompañaron en la huida contra las resoluciones del magistrado Pablo Llarena ha ratificado su procesamiento en los mismo términos que decretó el instructor del procés en el alto tribunal. De tal forma que el expresident, Toni Comín y Lluís Puig lo están por desobediencia y malversación más grave tras la aplicación de la reforma penal que derogó la sedición y modificó el segundo delito.

El tribunal, compuesto por los magistrados Vicente Magro (presidente y ponente), Susana Polo y Eduardo de Porres, ha rechazado el recurso de Vox que pretendía que el procesamiento lo fuera también por desórdenes públicos agravados, además de por la desobediencia que sí acordó el juez Llarena.

Tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado intentaron en un recurso de reforma que el procesamiento de los declarados en rebeldía se ampliara también por el nuevo delito de desórdenes incluido en la reforma del Código Penal, pero renunciaron a intentarlo también en apelación cuando comprobaron que la Sala de lo Penal lo descartaba al adaptar la sentencia del 1-O al cambio legislativo, por lo que en la vista celebrada en el alto tribunal se opusieron a los recursos tanto de Vox como de las defensas, cuyas impugnaciones también han sido rechazadas.

Los tres magistrados que han revisado en apelación el procesamiento coinciden con el criterio de sus compañeros, tanto de los que juzgaron el 'procés', como de Llarena, y descartan transformar la sedición en el delito de desórdenes públicos incluido en la reforma, porque los elementos de ambos tipos penales son distintos. Consideran que el auto recurrido ubica la conducta que se atribuye a los procesados en rebeldía de forma más acertada en el delito de desobediencia que en el desórdenes, porque desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de ella.

Malversación más grave

El auto insiste en que el delito a aplicar tras la reforma ya fue resuelto el pasado 13 de febrero por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y otros cinco magistrados (el sexto que participó en el juicio, Luciano Varela, se jubiló al acabar la vista) que juzgaron a los líderes del 'procés' que acabaron condenados, quienes, pese a ello, no vieron reducida la inhabilitación que aún les queda por cumplir, al mantenerse por el tipo de malversación más grave.

La Sala de Apelación incide, en la misma línea que sus compañeros de la Sala de lo Penal, en que la reforma de la malversación no altera el procesamiento por este delito, pese a los intentos de las defensas de "volver a rayar el campo de juego", en palabras del abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye.

El tribunal explica que la malversación no se ve alterada por la mención del ánimo de lucro que consta en la nueva redacción no se puede aplicar a fines delictivos. "La reforma de la LO 14/2022 no 'desdibuja' el escenario de la presente causa, al no haber modificado las razones del procesamiento la modificación del tipo penal del artículo 432 del Código Penal, ni poder conllevar la atenuación que se persigue a la modificación hacia el artículo 433 CP o el 432 bis como ya expone el tribunal de enjuiciamiento en su auto de 13 de Febrero de 2023”, precisa.