Aitziber Bañuelos Ganuza. Es el nombre que ha generado la controversia del día en el País Vasco. La persona que había sido designada por la Delegación de Gobierno en Euskadi para impartir cursos y formación de violencia machista a policías y otros funcionarios del estado. Un nombramiento polémico, dado que Bañuelos fue la portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, un colectivo de presos etarras.

La reacción de los agentes no se hizo esperar y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) cargó contra la decisión en un duro comunicado firmado por su Comité Federal Territorial del País Vasco. En él recordaban que la Gestora Proamnistía fue "una estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000".

La Gestora Proamnistía fue un colectivo en defensa de los presos de ETA que acabó siendo ilegalizado en 2001. Y su portavoz era Bañuelos. Desde el sindicato calificaron de “ofensivo, vejatorio y humillante” que sea esta persona la elegida para dicho cometido: "Resulta un auténtico despropósito que la Delegación de Gobierno en el País Vasco haya designado a para formar a policías y guardias civiles (entre otros funcionarios) a la que fuese portavoz de las Gestoras Pro Amnistía", se quejaban en el escrito, definiendo la situación como "una humillación sin precedentes".

La reacción de la Delegación de Gobierno no se hizo esperar. A primera hora de la tarde, tras la tumultuosa mañana, anunciaban la suspensión del acuerdo con Aitziber Bañuelos en el que también pedían disculpas a las víctimas de ETA: "La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha suspendido la colaboración con Aitziber Bañuelos, quien había impartido un curso a los funcionarios de la administración del Estado en Euskadi. Una vez que se ha conocido la denuncia formulada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de que Aitziber Bañuelos había ejercido como portavoz de Gestoras Pro-Amnistia a finales de los 90, esta Delegación del Gobierno desea pedir disculpas en primer lugar a las víctimas del terrorismo, respecto a las cuales el Gobierno ha manifestado permanentemente su profundo respeto y la más alta consideración".

“Lamentamos que los autores de la denuncia, el sindicato policial SUP, no se hayan puesto hasta la fecha en contacto con esta Delegación del Gobierno en el País Vasco para hacernos llegar las circunstancia que denuncian en su nota”, añade el delegado, Denis Itxaso.

“Conviene explicar esta circunstancia en todos sus extremos: en el marco del programa de prevención de la violencia de género, la Delegación ha querido dar nuevos pasos en materia formativa, en la consideración de que los entornos laborales son espacios en ocasiones expuestos a fenómenos machistas; y también en la consideración de que muchos funcionarios y funcionarias pueden ser auténticas antenas de detección temprana de violencias que pueden estar sufriendo determinadas mujeres que acuden a los servicios públicos”, prosigue Itxaso.

Polémica

“Se ha obrado de buena fe en todo momento. Se ha recabado el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista que pudiese impartir cursos formativos al personal de la Administración General del Estado en los tres territorios vascos, si bien reconocemos no haber escrutado el historial de carácter político de la persona que se nos recomendó, al parecer portavoz de las que Gestoras pro-Amnistía a finales de los 90”, señala el delegado del Gobierno.

Cuenta Itxaso que el 10 de mayo, "el delegado del Gobierno, mediante carta, procedió a invitar a todo el personal de la Administración General del Estado de las tres provincias a la formación denominada “Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral”, la cual se ha llevado a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia los días 12 y 15 de junio".

Prosiguen desde la Delegación diciendo que "a la vista de las 7 solicitudes de asistencia al curso formuladas por la Jefatura Superior de Policía de Bilbao dentro del plazo señalado, se procedió a la selección de dos de las personas propuestas, ya que, por motivos de aforo, se quería poder ofrecer también plazas a otros servicios no integrados de la AGE en el territorio. No es hasta el día de hoy, 15 de junio de 2023, fecha en la que finaliza la citada formación en Bizkaia que se nos ha comunicado la existencia de un malestar por la contratación de esta ponente".

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, de Prensa Ibérica, ha hablado con Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP en el País Vasco, que se ha mostrado "contento por una parte y perplejo por la otra. Contento porque hayan rectificado. Eso significa que nosotros teníamos razón. Por la otra, sorprendido porque nos citen desde los primeros párrafos del comunicado, quejándose de que no los hayamos llamado para comunicarles eso. Me parece absurdo".

"Si quieren, les organizamos nosotros también los cursos", dice Rodado con ironía, recordando que "ellos son los que tienen que saber a quién contratan. En todo caso tendrán que tener esas conversaciones con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, no con un sindicato", añadiendo que "si a nosotros nos había llegado ese malestar, a ellos también les debería haber llegado", concluye.