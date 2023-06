Jaume Collboni ha instado este jueves a Barcelona en Comú a que sus nueve concejales voten al socialista como alcalde en el pleno de investidura que tendrá lugar el sábado a las cinco de la tarde. “Es su turno, si me votan, habrá un alcalde progresista en Barcelona”, ha subrayado. Y ha lanzado una advertencia: “Quien no vote al candidato del PSC está permitiendo que el candidato de Junts sea alcalde”. Esto es, Xavier Trias.

Un ejercicio de presión que no resulta sorprendente y que el tiempo dirá si es efectivo. Pero se diría que es una presión doble: sobre los de Ada Colau y sobre el PP de Daniel Sirera. O Collboni, o un alcalde independentista. El socialista ha hecho su proclama en la sede del PSC ante integrantes del partido.

Collboni ha dado por hecho que con el apoyo de los Comuns sería el próximo alcalde, pese que la evidencia aritmética indica que solo con los 10 ediles del PSC y los nueve de Barcelona en Comú no podría acceder al cargo: necesita los 21 de la mayoría absoluta para impedir que Trias logre la vara de manda municipal con sus 11 representantes por ser el más votado en las municipales.

El veto del PP a los Comuns

El PP y el PSC han abordado una posible alianza que le daría los cuatro votos de los de Daniel Sirera a Collboni, y que junto con los de los Comuns sumarían 23, una cifra suficiente. Pero Sirera ha exigido a cambio que Barcelona en Comú no tenga a ningún representante en el gobierno municipal. Es decir, que vote a cambio de nada. Cuando se le ha preguntado a Sirera, ha precisado que no le basta con que Colau dé un paso atrás. Que no quiere a nadie de su partido en un gobierno que él haga posible.

Sin embargo, este jueves Collboni ha precisado que su intención es dirigir la ciudad con Barcelona en Comú: “Seré muy claro: si soy elegido alcalde formaré un gobierno con los Comuns, en la mejor tradición de los alcaldes socialistas, como Pasqual Maragall, de formar gobiernos de izquierda plural. Los Comuns tienen que actuar en conciencia. Les pido que estén a la altura de lo que conviene a la ciudad, como los socialistas lo estuvimos en 2015 y 2019. Ahora les toca a los Comuns”.

Barcelona en Comú, a su vez, dejó claro el miércoles que no participará en “una triangulación” que dé la alcaldía a Collboni. El caso es que la invectiva de Collboni parte de que tanto Colau como Sirera tendrán que decidir si permiten o no que Trias gobierne Barcelona.

Collboni no ha mencionado en su discurso ni al PP ni a Colau. En lo que algunos han visto alimentada la tesis de que es posible una entente en la investidura si la alcaldesa en funciones no participa. Otra opción es que Sirera permita que unos cuantos cargos de los Comuns permanezcan en el gobierno de la ciudad, y que eso sea suficiente para los de Colau para dar su sí a Collboni. A la vista de las posiciones de estos días, eso no debería suceder. Pero ya nada es muy previsible cuando toca elegir a un alcalde en Barcelona.

El frente independentista

El alcaldable ha confirmado que presentará su candidatura en la investidura, y ha pedido todo el apoyo posible menos el de Vox -con quien no quiere trato alguno- para impedir que un “frente independentista” formado por Junts y ERC gobierne Barcelona. Ha recordado que el PSC es el partido de izquierda más votado en las municipales y ha recalcado lo que supondría que recibiera el respaldo necesario para ser el próximo alcalde: “Un voto, dos consecuencias: alcalde y gobierno progresistas y evitar que un frente independentista gobierne la ciudad”.

“Tenemos los votos y el mejor proyecto para Barcelona”, ha insistido. Ha recalcado que solo hay dos opciones: que sea alcalde Trias o que lo sea él. Se entiende que el socialista considera que ha dejado una pelota en el tejado de los Comuns y otra en el del PP. Y que son ellos los que tendrán que tomar ahora una decisión.