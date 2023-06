Agentes de la Policía Nacional han realizado entradas y registros en dependencias oficiales del Gobierno de Melilla en el marco de la investigación de la presunta compra de votos por correo, según ha adelantado Europa Press.

"Cuando llegué esta mañana a las nueve a mi despacho, estaban esperándome agentes de la UDEF [Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía ] para comunicarme que se había iniciado actuaciones secretas", asegura a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. "Les he firmado un recibí. Luego he firmado un decreto con la orden de que los jefes administrativos faciliten todo a la UDEF, y que se cumpla un requerimiento de la Policía para el que yo tengo que dar el visto bueno pero del que no puedo hablar por el secreto de las actuaciones".

Dentro de una investigación de este tipo es posible que sea necesario entrar en ordenadores de los trabajadores de las consejerías, vigilar cuentas bancarias u obtener información sobre contratos.

Asegura que en la sede de la Asamblea de Melilla no ha habido registros, ni tampoco en las dos consejerías sitas en dicho edificio, que son la de Administraciones Públicas y la de Medioambiente.

El presidente de Melilla asegura que él no está imputado ni investigado en esta causa. He llamado a todos los responsables, al interventor, a la tesorería, a los gerentes, para darles un comunicado para que favorezcan, a comunicarles el decreto.

El Juzgado de Instrucción 2 de Melilla abrió una investigación sobre presunta compra de votos en las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo. Entonces, el elevado número de voto por correo solicitado (cerca de 12.000 papeletas, casi una de cada cuatro del censo) y los asaltos a los carteros que portaban los sobres con papeletas desató las alarmas y una investigación, que más tarde asumiría la Fiscalía Anticorrupción.

La operación, bajo secreto de sumario, guarda relación con la detención en la última semana de campaña de los comicios municipales de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno melillense hasta que fue cesado por el actual presidente de Melilla, Eduardo de Castro.

Otro de los detenidos fue el yerno de Mustaá Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM), quien ya fue condenado con anterioridad por delito electoral.

La operación se inició con la desarticulación de una presunta trama de captación de voto por correo a cambio de dinero, lo que, de no detectarse, podría haber puesto en riesgo la limpieza de las elecciones. Las diligencias de investigación tratan de determinar la conexión con algún partido político local.

Según datos del Ministerio del Interior, el proceso para pedir el voto por correo en Melilla finalizó con 11.707 solicitudes registradas, validándose 2.572 votos, lo que representa el 22% del total.