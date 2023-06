La hasta ahora coordinadora autonómica de Podemos en Aragón, Maru Díaz, ha roto este jueves su silencio más de diez días después de las elecciones, en las que la formación morada solo consiguió retener un diputado en las Cortes de los cinco que tenía y desapareció de los ayuntamientos importantes.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Díaz ha comunicado que no cogerá el acta de diputada en el Parlamento autonómico el próximo día 23 de junio y anuncia que da "un paso atrás" para que sea la militancia de Podemos quien decida el nuevo rumbo de la formación.

Asimismo, pide "altura de miras", "generosidad" y "humildad" para "proteger el Gobierno de coalición que tanto bien a hecho a la gente corriente de nuestro país" y que "la oleada que ha teñido de azul y verde las autonomías no llegue al Gobierno de España".

Gracias a todos y todas. Nos vemos en las calles. pic.twitter.com/aqVkwDVsfM — Maru Díaz (@MaruDiazCalvo) 8 de junio de 2023

Maru Díaz ha decidido dar un paso atrás después del "nefasto resultado" de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del pasado 28M. Ya en la misma noche electoral, en la que nada en la formación morada hacía prever semejante resultado, comentó que la dirección "asumiría responsabilidades", pero el paso en firme llega hoy, tras días de reflexión en los que la política turiasonense se ha "lamido las heridas", comunica su decisión.

"Soy consciente de que las urnas nos mandaron un mensaje claro y contundente y por ello, en coherencia con él, considero que es el momento de dar un paso atrás", señala en su carta. "Por eso quiero comunicaros que he decidido no coger el acta de diputada y tras las elecciones generales de julio dejaré de ser coordinadora autonómica de Podemos Aragón", explica en un mensaje, tal y como comunicó la dirección hace unos días, que cesaría la dirección con la convocatoria de la Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón.

"Será la militancia soberana la que elija el nuevo rumbo que tiene que tomar nuestra organización", añade. "Si en la victoria hay que ser generosos, siempre he creído que en las derrotas hay que ser valientes y saber echarse a un lado en pos de la esperanza que confío está por venir", expresa la todavía líder de Podemos en Aragón, en un mensaje que se lee tanto en clave autonómica como nacional.

La también consejera de Ciencia en funciones del Gobierno de Aragón asegura que solo tiene "palabras de agradecimiento por estos ocho años sirviendo a Aragón" y se muestra orgullosa por haber liderado la comunidad en una legislatura "tan complicada".

"Sé que dejo un Aragón mejor del que me encontré cuando entré en política y eso ha sido gracias a muchísimas personas que se han dejado la piel estos años y que me llevo en el corazón", añade. La líder de Podemos en Aragón se despide con una frase que recuerda a los inicios de la formación morada: "Nos vemos en las calles".