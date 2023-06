La dirección de Más Madrid lleva desde el pasado 29 de mayo en conversaciones con el equipo de Yolanda Díaz para apuntalar cómo será el equipo que acompañe a Sumar el próximo 23 de julio, pero para cerrar el acuerdo, señalan en el partido, era necesario recibir el respaldo de sus bases. Aunque no tenían duda sobre cómo respiran sus afiliados, esto último es lo que se ha aprobado este miércoles a última hora de la tarde tras una semana de debates internos en las distintas asambleas locales de Más Madrid, que han sido elevadas a un plenario donde la respuesta ha sido prácticamente unánime: "sí" a confluir con Sumar con el apoyo del 96,1%.

Pero el escollo no es ni ha sido nunca lograr ese "sí" sino el "cómo", que es en lo que llevan enfrascados Podemos, Sumar y todas las formaciones que terminarán incorporándose a la plataforma nacional. Y lo que han dicho las bases de Más Madrid se resume en que quieren "preservar su autonomía", quieren que se visibilice de alguna manera que son "la fuerza política mayoritaria de Madrid" y que atendiendo a esto último, claramente en detrimento de Podemos aunque eviten verbalizarlo así, que eso se traduzca en su representatividad en las listas de Madrid y en el tipo de campaña. Por tanto, el objetivo que los afiliados plantean a los responsables del partido es "influir en la campaña" y "no diluirse". Todo ello, insisten una y otra vez siguiendo su estrategia de "no contribuir al ruido", siendo "generosos con otras fuerzas políticas".

Negociaciones "delicadas"

La líder autonómica de Más Madrid, Mónica García, reconocía este miércoles por la mañana desde la Asamblea que las negociaciones sobre las listas están siendo "complejas y muy delicadas": "Estamos cosiendo con un hilo fino y no queremos que el hilo se rompa ni dar puntada sin hilo". También ha sido contundente respecto a las acusaciones que ha vertido Pablo Iglesias sobre los supuestos vetos que están imponiendo tanto Más Madrid como Compromís a nombres tan relevantes para Podemos como Irene Montero o Ione Belarra. "El señor Iglesias mintió. No hemos vetado a nadie. Estamos en un proceso de negociación que va bien y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo", ha asegurado García antes de rematar con el siguiente mensaje al exlíder de los morados: "No nos metemos con el resto de fuerzas progresistas ni insultamos al resto".

Aunque formalmente la formación madrileña insiste en que no hay vetos, este martes se vieron obligados a enviar un mensaje interno a, al menos, sus concejales electos en el Ayuntamiento de Madrid para pedir "prudencia" durante el proceso de negociación tras las palabras del histórico Félix López Rey, número dos de Rita Maestre, que en redes sociales sí pidió abiertamente a Montero y Belarra que se retiren de la pugna.

Visibilidad en la papeleta

Bajo las líneas generales exigidas por las bases del partido, será la dirección la que ahora, con el "refrendo" de sus afiliados negociará la letra pequeña con libertad, apunta un portavoz de la formación, que insisten en que este no ha sido "un mecanismo plebiscitario de dar click a sí o no" sino que se ha abierto "un proceso de debate presencial en cada asamblea de base".

Junto a mantener la autonomía, como ha insistido Rita Maestre durante su intervención, ha habido también otra cuestión que han planteado las distintas organizaciones territoriales, y tiene que ver con cómo se debe visibilizar la marca de cara a las próximas elecciones, según señala otra fuente de la formación: "La mayoría de las asambleas consideran que resulta más oportuno que no aparezca la marca de Más Madrid ni en el nombre registrado de la coalición ni en la papeleta. Tampoco el de ningún otro partido. Sólo debería incluirse la marca de Más Madrid en el caso de que apareciera el nombre de algún otro partido de la coalición". Y esto debe ser compatible con la premisa de "no diluirse".

"Nos hemos hecho cargo de los intereses de los madrileños y queremos hacernos cargo de los intereses de los españoles", ha explicado García sobre su interés por participar en Sumar tras un breve análisis sobre los resultados electorales del 28M, sobre el que tanto ella como Maestre han destacado sus "buenos resultados" aunque reconociendo que no lo son tanto como esperaban. "Nosotros estamos", ha dicho por la mañana García, y lo que toca ahora, ha insistido, es "apuntalar las leyes progresistas y ponerse a pensar ya cómo reconstruimos la atención primaria, la salud mental, la ley vivienda o cómo cuidamos los servicios públicos y cómo afrontamos la transición ecológica".