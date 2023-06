"Es una pena que Sánchez no convocase elecciones al tiempo que las municipales"

Ana Pastor (1957) ocupó las carteras de Sanidad y, posteriormente, de Fomento en los gobiernos de Aznar y Rajoy. Fue presidenta del Congreso de los Diputados. Ha participado en Oviedo en la reunión del jurado del Premio Princesa de Cooperación, inmediatamente después de las elecciones del 28M.

¿Cree que los resultados del PP en las municipales y autonómicas anticipan un vuelco en las generales?

Sin ninguna duda. Los españoles han lanzado un mensaje claro con su voto en estas elecciones. La sociedad quiere un cambio en España y en el PP recibimos ese mensaje con mucha satisfacción, y también con responsabilidad. Hemos dado el primer paso y lo completaremos el 23 de julio. No les vamos a fallar.

¿Celebrar elecciones en julio es una estrategia inteligente o un intento de supervivencia?

Desde luego, por el interés general no creo que lo haya hecho, y a nuestro juicio, es una pena que Pedro Sánchez no hubiera atendido a nuestro presidente Feijóo y hubiera convocado las elecciones generales al tiempo que las municipales y autonómicas. Por motivos de ahorro, por no generar cansancio a los ciudadanos que tienen que votar dos veces en menos de dos meses, y, por supuesto, para evitar que los españoles tengamos que ir a votar en pleno mes de julio. Pero está claro que, cuanto antes se puedan pronunciar los españoles, mucho mejor.

¿Preparada para la campaña? ¿Prevé que el Gobierno profundice en la estrategia de anuncios?

Más preparados que nunca. Creemos firmemente en el proyecto del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, y este proyecto es más necesario que nunca. Los españoles se han pronunciado en estas elecciones municipales y autonómicas y lo han hecho con contundencia y claridad. Han dicho que otra política es posible: una política responsable, que suma y no confronta, que defiende los intereses generales y está centrada en los ciudadanos. Hay un enorme deseo de cambio en España, la alternativa es el PP y a mi juicio es imparable. De poco les ha servido, y menos le servirán, al señor Sánchez y a su Gobierno la propaganda.

Los resultados obligan a que el PP se plantee las relaciones con Vox en muchos espacios. ¿Cuál debe ser la fórmula?

Nosotros ahora estamos en intentar interpretar con acierto la voluntad de los ciudadanos. Los españoles han sido muy claros: han castigado los Gobiernos multipartitos de PSOE y Podemos, apoyados por independentistas y Bildu, han dado la espalda al sanchismo y su mandato es que no quieren sanchismo en las instituciones que les gobiernan. Hay tiempo para que en el ámbito local y autonómico se tomen las decisiones oportunas que reflejen esta voluntad de los ciudadanos.

Ha estado en Asturias formando parte del jurado de los Premios Princesa que ha otorgado reconocimiento a la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. ¿Por qué considera meritoria esa iniciativa?

Su labor es extraordinaria. Millones de personas en el mundo sufren y se ven afectadas por enfermedades infecciosas como el dengue, la Enfermedad de Chagas o la leishmaniasis, por citar algunas de ellas. Esta ONG trabaja en programas de investigación para desarrollar tratamientos eficaces contra estas enfermedades, que causan enorme sufrimiento a millones de personas, y para garantizar que sean asequibles y estén disponibles en poblaciones que de otra manera no podrían acceder a ellos y así salvar miles y miles de vidas.

Usted es secretaria ejecutiva de Sanidad del PP. ¿Teme que el debate sobre la salud mental se convierta en algo pasajero y no se aborde en profundidad?

Hay que abordarlo en profundidad porque es uno de los grandes problemas de nuestro sistema sanitario que, a mi juicio, no se ha afrontado en estos cinco años de gobierno socialista. Se necesita una financiación adecuada, destinando muchos más recursos a la salud mental, porque necesitamos con urgencia incrementar el número de profesionales especializados: psiquiatras, psicólogos, enfermería especializada, equipos multidisciplinares de salud mental. Hoy en día son muy insuficientes, puedo poner como ejemplo las unidades infanto-juveniles. En este ámbito se debe además incrementar la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades mentales. Necesitamos, por tanto, con urgencia, incorporar más profesionales. Solo con profesionales altamente motivados tendremos un buen sistema de salud mental. Otro de los puntos cardinales es promover campañas de sensibilización para acabar con los estigmas que todavía hoy rodean a las personas que tienen problemas de salud mental.

La Sanidad ha necesitado recursos en todas las comunidades tras la pandemia, pero la reforma de la financiación no llega para ordenar ese gasto.

Nuestro sistema sanitario es el pilar fundamental de nuestro estado del Bienestar, y en él juegan un papel esencial los profesionales sanitarios, pieza clave del sistema. Hay muchos retos pendientes que, sin duda, se han agravado tras la irrupción de la pandemia de la Covid. El primero, la falta de profesionales sanitarios en nuestro país. Es necesario un Plan nacional de Recursos Humanos. Lo aprobamos en la comisión de reconstrucción del Congreso, pero el Gobierno lo ha puesto en marcha. Con urgencia debería convocarse un proceso extraordinario de plazas MIR para médicos y pediatras de atención primaria. Faltan profesionales de enfermería, no se ha puesto en marcha la especialidad de medicina de urgencias. Hay más de 700.000 pacientes en lista de espera... la sanidad ha pasado a ser uno de principales problemas de los españoles.

Y la población está cada vez más envejecida...

Ese es otro reto fundamental, y el incremento de las patologías crónicas y pluripatologías en la población. Hay que impulsar una reorientación integral del sistema sanitario y destinar, cuando menos, un 3 por ciento del presupuesto a prevención de patologías y diagnóstico precoz de enfermedades prevalentes, que desgraciadamente están afectando a una parte muy importante de la población. Hay que apostar decididamente e invertir en innovación, implementar la digitalización del sistema sanitario, garantizar su sostenibilidad y fortalecerlo, mejorando la gobernanza. Todo ello, sin perder nuestras señas de identidad, como bien recoge la Ley de cohesión del sistema sanitario: el acceso universal al sistema de salud, la igualdad de oportunidades, una cartera de servicios para todos los españoles, y, por supuesto, la calidad de nuestro sistema.

Siendo usted ministra de Fomento confiaba en que las obras de la variante terminasen en 2015 y aún estamos pendientes de la inauguración. El PSOE atribuye los retrasos a los cambios en el proyecto realizados por el PP y por Cascos.

En mi etapa como ministra aprobamos cinco presupuestos, destinando a Asturias más de 3.000 millones de euros. Las infraestructuras son grandes proyectos que requieren del concurso y el impulso de varias administraciones con el paso del tiempo. Durante mi mandato solo a la A-8 destinamos más de 600 millones de euros, culminando una obra imprescindible para Asturias y el resto del norte de España, y avanzamos mucho en la variante de Pajares, que por cierto, me encontré con grandes problemas, como los de las filtraciones. En la legislatura anterior a la mía, con Gobierno socialista, se realizaron 15 modificados, con un sobrecoste de 246,5 millones; 12 complementarios, con un sobrecoste de 206 millones, y cuatro obras de emergencia, de 29,8 millones. Esas medidas resultaron insuficientes, ya que continuaron los problemas de filtraciones y fue necesario continuar actuando para solventar los problemas técnicos. Me sorprende por tanto esa excusa que utiliza el Gobierno socialista para no asumir sus propias actuaciones y responsabilidades. Para mí la clave es que, para que las grandes obras de Estado lleguen a buen puerto es preciso que se produzca una continuidad. En el caso que usted me dice no parece haberse producido.