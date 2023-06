Alberto Núñez Feijóo sigue sin intentando esquivar el gran reto que tiene a corto plazo: gobernar en cinco comunidades autónomas en las que el PP ha ganado las elecciones, pero en las que necesita hablar, negociar, pactar con la ultraderecha si quiere conseguir las presidencias.

En su primera entrevista tras el triunfo del PP en las municipales y autonómicas del domingo, el líder conservador ha dicho que Vox debe "facilitar" las presidencias autonómicas en la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón y Murcia para demostrar que de verdad "quiere derogar el sanchismo". Y, si en cambio, ha añadido, lo que quiere es "cuota de poder" y consejerías lo diga "claramente". "Yo espero que no se interrumpa el cambio y si el PP ha ganado en Valencia, en Baleares... Que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y que ese partido [Vox] no le dé sus votos a la izquierda. Esto sería el mundo al revés", ha dicho en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco.

Por ahora las encuestas señalan que ese mismo problema que tiene ahora en autonomías y alcaldías se repetirá en las elecciones generales del 23 de julio. Feijóo necesitará sumar los diputados de Vox para alcanzar la Moncloa. Por esa razón, el líder del PP ya ha empezado a pedir a los españoles una mayoría absoluta al nivel de las que obtuvieron Felipe González (1982), José María Aznar (2000) y Mariano Rajoy (2011), para no necesitar a Santiago Abascal, el jefe de filas de Vox.

En la entrevista, el presidente de los populares ha dicho que España necesita hacer "reformas" para no "seguir a la cola de la Unión Europea" y esos cambios legales (que no ha concretado) "necesitan mucho refrendo electoral". Quiere que los españoles le digan: "Oiga, póngase usted al frente y haga lo que tenga que hacer". En Galicia, ha recordado, él obtuvo cuatro mayorías absolutas, un triunfo aplastante que se ha repetido en la Comunidad de Madrid, Andalucía y La Rioja. "Yo quiero ese modelo", ha subrayado. "El otro [modelo] ya lo tenemos en [Pedro] Sánchez [...] Propone un 'Gobierno Frankestein' elevado a la máxima potencia", ha continuado.

Sánchez, "podemizado"

El jefe de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno de haberse "podemizado" y de querer ocupar el espacio ideológico de los morados. En su opinión ya no representa al PSOE sino solo "a sí mismo". Después de escuchar la intervención que Sánchez hizo el miércoles ante sus parlamentarios, Feijóo considera que quiere volver a "los tiempos del dóberman", en referencia a la propaganda socialista contra José María Aznar y sus colaboradores de los años 90, y que su actitud es "incompatible" con ser un líder europeo ya que "señala" a jueces, periodistas, empresarios y a él mismo, como jefe de la oposición.

14 ministerios "como mucho"

Feijóo, pese a haber tenido palabras muy duras contra Sánchez en estos años ("soberbio", "déspota", "autoritario", "ególatra", "caudillista"...) y haber dado el visto bueno a acusaciones de "pucherazo" sobre las elecciones del domingo pasado (el viernes, en el último mitin de campaña), se ha presentado a la audiencia como un líder moderado, que quiere "unir en la concordia y la tolerancia" a los españoles para "buscar una salida para esta crisis institucional social y recuperar la economía". Ha asegurado que quiere hacer otro tipo de política "en el fondo y la en la forma" y ha lamentado que el Gobierno beneficie a los "okupas", haya contado con EH Bildu para la ley de memoria democrática, haya derogado el delito de sedición o esté aumentando la deuda pública. "Son ocho millones de euros por hora", ha señalado. En ese contexto ha asegurado que está dispuesto a recortas altos cargos y que ya ha decidido que si es el próximo presidente del Gobierno solo tendrá "13 o 14 ministerios como mucho".

Clases de inglés... el pasado lunes

En la entrevista con Ana Rosa Quintana, Feijóo ha admitido que tiene un "problema" con el inglés y que tiene que ponerse a estudiarlo porque es su "obligación". "Justamente ya tenía el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones, no pasa nada, vamos a trabajar y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales, que se hacen normalmente con traductor, es que se sepa muy bien lo que quiero decir. Y no voy a tener ningún problema en explicarme en la segunda lengua del mundo", ha continuado.