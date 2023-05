El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado que no quiere obstaculizar un futuro Gobierno autonómico del PP para que la región "no se contamine con Vox".

"El PRC no es un partido de carroñeros y yo, que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable y no se contamine con Vox", ha afirmado este martes Revilla durante una entrevista en Espejo Público, al ser preguntado por si el PRC facilitaría un gobierno del PP, como reclama su candidata, María José Sáenz de Buruaga.

El PP logró en las elecciones del pasado domingo 15 diputados en el Parlamento cántabro de un total de 35, que completarán ocho del PRC, ocho del PSOE y cuatro de Vox, un partido "en las antípodas" de los regionalistas, según su líder.

Revilla, que no ha aclarado de qué forma facilitaría el PRC la gobernabilidad del PP, ha explicado que esa decisión se tomará este jueves en un comité ejecutivo del partido porque él solo es "uno más" de los 61 miembros. "Tenemos muchas obras en marcha que hay que concluir, no voy a ser ahora el que proponga obstaculizar las elecciones al que ha tenido un resultado tan espectacular (PP)", ha insistido Revilla.