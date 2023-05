Vuelco electoral. El PP gana las elecciones en Baleares. El PP ha obtenido 25 diputados, nueve más que en 2019. En total, más de 157.530 votos (35,83%). Vox sería la tercera fuerza, con ocho, lo que supone un resultado de cinco más que hace cuatro años y un 13,91% de los votos (les han votado 61.156 personas). Sa Unió, la marca con la que el PP se presenta en Formentera, ha obtenido uno con 1.554 votos. Si se suman los 25 del PP y su marca en Formentera, ascenderían a un total de 26, una cantidad de escaños que les permitiría gobernar en minoría.

Según estos datos, el bloque de la derecha podrá gobernar holgadamente al alcanzar los 34 diputados de un total de 59 escaños que hay en el Parlament balear.

En el bloque de la izquierda, el PSIB-PSOE obtiene 18, uno menos que en 2019. El partido de Francina Armengol ha sido votado por 116.770 personas, lo que supone el 26,56%. Més per Mallorca saca cuatro, los mismos que en 2019 (8,35%). La mayor bajada es para Unidas Podemos, con un escaño (19.451, 4,42%). Así las cosas, su candidata, Antònia Jover, no entraría como diputada en el Parlament. Con este mal resultado, pierde cinco diputados. Gent per Formentera + PSIB-PSOE se quedaría a cero. El bloque de izquierda suma en total 25 escaños, insuficientes para gobernar, por lo que pasarían a formar parte de la oposición.

El Pi sale del Parlament al no obtener ningún escaño. Cs desaparece y Més per Menorca mantiene los dos de 2019.

Ante esta situación, puede señalarse que PP y Vox recogen los votos que obtuvieron El Pi y Cs hace cuatro años.

En las elecciones de 2019, en el Parlament, el PSOE obtuvo 19 escaños, 16 el PP, 6 Podemos, 5 Cs, 4 Més, 3 Vox, 3 El Pi, 2 Més per Menorca y 1 Gent per Formentera. Ganaron los socialistas con 19 diputados.