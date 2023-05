Isabel Díaz Ayuso ha logrado lo que estaba buscando, una mayoría absoluta con 70 escaños que le permite gobernar en solitario, soltar lastre de Vox y hablar en Génova como una baronesa en toda regla, por si alguien tenía alguna duda. La candidata popular no solo ha mantenido el apoyo que le permitió duplicar resultados en 2021 sino que ha mejorado su propia marca con 6 escaños más, alcanzando el 47% de los votos. Y con ella, el candidato a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha repetido la gesta de Ayuso hace dos años y ha duplicado sus 15 ediles, alcanzando los 29 y el 44% de los votos.

Con este resultado, ambos convierten a Vox en una formación irrelevante en sus dos plazas en una jugada similar a la que convirtió al andaluz Juanma Moreno en barón de peso en el PP. Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith se mantienen, pero sus votos ya no serán determinantes para las políticas de la ciudad o la Comunidad. Sin embargo, sí pueden aún hacerse notar y hacer ruido en otros municipios de la región. Ayuso ha logrado que su partido esté en condiciones de hacerse con las alcaldías de Móstoles, en el cinturón rojo del sur, y en Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes, pero en todas ellas necesitará el apoyo de la formación ultraconservadora.

Superada la media noche, Isabel Díaz Ayuso ha salido a darse un baño de masas al balcón de Génova, donde esta vez no ha ha habido polémica y ha compartido espacio y victoria con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El vuelco no ha sido solo en Madrid sino en todo el país, de modo que el éxito esta vez solo puede ser compartido entre la nacional y las autonómicas. En Madrid, es la primera vez desde 2011 que el PP logra arrasar en las dos instituciones principales de la región, donde Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre fueron enlazando mayorías desde los años 90, con todo el ruido interno que aquello generaba en el partido.

Exultante, después de que Almeida ya hubiera dicho que "esta noche comienza la debacle del sanchismo", Ayuso ha defendido su forma de hacer política y ha lanzado una advertencia a Pedro Sánchez y su partido por haber querido gobernar con la imposición de las minorías: "La próxima vez que quieran cambiar España, que lo pongan en el programa electoral". Y acto seguido, el pase al presidente de su partido para que esta vez no hubiera dudas del apoyo mutuo que se profesan: "Queremos seguir caminando juntos, así que, querido presidente, aquí tienes este Madrid bravo, lleno de gente" para llegar hasta las próximas generales.

La otra batalla de Madrid

En la izquierda la batalla que se libraba en este lado del arco parlamentario no tenía que ver con sumar para alcanzar el gobierno de la región sino en superarse uno al otro, Más Madrid y PSOE. Juan Lobato, el candidato socialista que solo lleva un año como responsable del partido en Madrid, ha disputado hasta el último momento el liderazgo a Mónica García.

La apuesta de Lobato era “arriesgada”, lo decían en su propio partido estos último días, por centrar la campaña en lograr el voto de centro y no intentar arrinconar a García. Pero los alcaldes socialistas de los municipios del sur han arrastrado voto hacia el candidato de la Comunidad y los resultados le han dado la razón con un resultado muy apretado hasta el final del recuento.

En 2021 la candidata de Más Madrid, Mónica García, dio la sorpresa logrando 24 escaños, los mismos que el PSOE, pero con una diferencia de 4.500 votos por encima de los socialistas. Esta vez ha logrado empatar de nuevo con los socialistas con tres escaños más cada uno, 27, y una diferencia de votos algo inferior. García dijo en 2021 exultante que su objetivo era “derrotar” al Gobierno que había ganado aquel año “en las urnas en 2023”. Pero llegada la fecha, su formación sigue peleándose con el PSOE mientras el PP vuelve a ganar y gobernar.

José Luis Martínez Almeida también gobernará en solitario los próximos cuatro años. Con sus 29 escaños, el PP convierte a Vox en una formación irrelevante en el Ayuntamiento, donde Javier Ortega Smith suma un edil y consigue 5, pero sus votos ya no serán determinantes para las políticas de la ciudad. Almeida tiene el gobierno asegurado, aunque está por ver cómo evoluciona la legislatura y la posición que adopte Vox en las votaciones donde la mayoría absoluta sea necesaria.

La damnificada en estas elecciones en la capital ha sido Begoña Villacís. Tras las polémicas internas, los fichajes del PP y el amago inicial de la candidata naranja de formar una corriente liberal dentro del PP, Ciudadanos ha dejado de existir en el ayuntamiento igual que lo hizo en la Asamblea hace dos años. El alcalde ha engullido sus votos.

Rita Maestre seguirá siendo líder de la oposición en el pleno municipal, pero sus resultados señalan que la marca Más Madrid se ha visto debilitada en la capital. Aunque mantiene la hegemonía de la izquierda, el efecto Carmena se ha dejado notar: Más Madrid empeora sus resultados y cae de los 19 que obtuvo en 2019 la exalcaldesa a 12. Mantener este liderazgo le permite seguir dando la batalla frente a una Reyes Maroto, exministra del Gobierno de Pedro Sánchez y apuesta personal del presidente, que solo ha conseguido mejorar los resultados socialistas en tres escaños, llegando a los 11.

Podemos no ha superado la prueba y no ha logrado representación y esto es precisamente lo que determinará hasta dónde llega la mayoría absoluta por el reparto de los escaños. Con este resultado en la capital, ciudad que vio nacer a la formación morada, los de Pablo Iglesias no tienen una posición de fuerza para una negociación con Sumar.