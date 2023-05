Dejó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para centrarse en Madrid y desde marzo se ha dedicado exclusivamente a la candidatura, pero partía de un desconocimiento muy amplio entre la población y eso penaliza en las encuestas. Este jueves Reyes Maroto participa en el gran acto final de campaña junto a Juan Lobato, candidato a la Comunidad de Madrid, y a Pedro Sánchez, de cuyo gobierno alaba casi todo. Dice que llegó a la política en 2015 con la intención de "cambiar" lo que se vivía en aquel momento, "la corrupción". Está convencida de que hay que saber llegar y también irse porque "uno no es indispensable", pero "lamentablemente no todos los políticos piensan en eso". De momento, dice que se queda en Madrid para un rato largo.

Llegó a la candidatura de Madrid exhibiendo como valor su papel de gestora en el Ministerio de Industria. ¿Por qué necesita apelar a Manuela Carmena para lograr votos?

Carmena supuso el cambio en 2015, pero sobre todo en 2019 porque fue quien ganó las elecciones. Apelo más al votante para que se movilice, porque es muy importante que el domingo no se pierda ningún voto y ese voto vaya a las fuerzas progresistas. Considero que el PSOE es el único partido que puede liderar un cambio eficaz para Madrid. (Carmena) gobernó cuatro años, pero yo considero, y una mayoría de madrileños también, que no fue un gobierno transformador, fue un gobierno que decía que iba a cambiar la ciudad pero que luego no se palpó en los resultados. Madrid requiere de un gobierno eficaz y yo quiero liderar ese gobierno.

Sin embargo, las perspectivas electorales del PSOE no han mejorado en la ciudad desde que usted es candidata, se sigue moviendo entre los 8 concejales que ya tiene y los 11. ¿A qué cree que se debe?

Bueno, en las encuestas estamos consolidando una tendencia de subida. Estamos haciendo una campaña en los barrios, no solo poniéndole rostro a los problemas, sino también hablando de oportunidades. Esta semana, por ejemplo, en Villaverde hablábamos de recuperar el orgullo industrial que tuvo ese distrito y que lamentablemente los gobiernos, tanto de Ahora Madrid pero sobre todo el del PP, no han sabido aprovechar. Esa conexión con la ciudadanía, con la gente del barrio, está haciendo que haya muchos madrileños que vuelvan a ver al Partido Socialista como un partido de gobierno en esta ciudad.

¿Cree que le afecta la fragmentación de la izquierda?

Es complejo cuando tenemos distintos partidos, pero también los tenemos en las derechas. Hago un llamamiento a todos los madrileños, a mí me puede votar cualquiera que quiera mejorar Madrid porque también hablo al madrileño de centro. Vengo de un ministerio de política económica y de 20 años de experiencia en la empresa. Tengo un perfil que da confianza al empresario y al autónomo.

Pero ahora mismo lo que dicen las encuestas es que si el bloque de la izquierda tiene opciones será con Rita Maestre al frente. ¿Tiene usted madera de vicealcaldesa?

Si hay mayoría de cambio en esta ciudad, los partidos políticos nos tenemos que poner de acuerdo. Yo he sabido llegar a grandes pactos y no era para mí lo importante que fuera el Ministerio el que liderara ese pacto, sino que hubiera una mayoría en la mesa que nos permitiera el acuerdo. Me considero una persona muy preparada para abordar cualquier negociación que tengamos que hacer, pero claramente con el deseo de que sea yo la que lidere ese cambio. Porque creo que Más Madrid pudo aprovechar ya el gobierno de Carmena, pero en cuatro años no lo hizo y, por lo tanto, si realmente apelamos a un cambio que sea eficaz y que aborde la transformación que necesita Madrid, el Partido Socialista es una garantía.

Su socio en esta campaña, Juan Lobato, dice que a los políticos se les ha llenado la boca prometiendo construir viviendas, pero que hay que proponer también soluciones intermedias hasta que se amplíe la oferta y por eso promete una ayuda de 300 euros al alquiler hasta que eso ocurra. ¿Usted cómo abordará este tema?

Pues efectivamente, hay que buscar soluciones intermedias. Nosotros hemos comprometido la construcción de 15.000 viviendas públicas de alquiler. Esto se puede hacer en ocho años. Pero no es suficiente porque el problema de la vivienda lo tenemos que abordar también en el corto plazo y yo he propuesto un programa Alquiler Seguro para trabajar con los propietarios privados que tienen vivienda vacía y darles la confianza para que nos la puedan ceder a cambio de un precio. Esa vivienda, insisto que está vacía, no está en el mercado. Estamos hablando de 82.000 viviendas vacías. En el corto plazo tenemos que solucionar el problema de la vivienda de forma urgente con pisos construidos, y reforzar también, como tercer eje, la rehabilitación.

Lo que usted llama programa Alquiler Seguro es algo que ya existe en Madrid desde 2021, el Plan Revive.

Lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido querer comprar vivienda vacía. Y esto en un país en el que la vivienda para cualquier persona es un seguro, es muy difícil, por eso no ha funcionado. Lo que está haciendo el Ayuntamiento es vender suelo público y lo está haciendo a promotores privados, porque es la forma que tiene el PP de abordar el problema de la vivienda, la mercantilización, la especulación y yo diría, hasta en algún caso, la corrupción. Nosotros queremos que la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) recupere su función social y que sea el eje vertebrador de una política que nos permita tener vivienda asequible, sobre todo para jóvenes y familias. Y eso pasa por la construcción y un programa que dé seguridad a los propietarios privados.

Pero el Plan Revive no compra a los propietarios para sacarlo en alquiler después.

Mi programa es mucho más eficaz que el del Ayuntamiento actual porque yo les voy a dar una renta a cambio de disponer cinco años de esa vivienda y por lo tanto da seguridad al propietario, pero también al inquilino. Es un programa que refuerza el actual, que yo considero que ha sido ineficaz porque no está bien articulado. Por lo tanto, hablamos de lo mismo, pero lo abordamos con un instrumento distinto. Han fallado esas políticas porque no han sido ambiciosos.

Rita Maestre ha dicho que todo Madrid debería ser declarado zona tensionada; Almeida lo contrario. ¿Usted qué opina?

Yo voy a aplicar la ley de vivienda y si la ley dice que todo Madrid se tiene que considerar zona tensionada, será todo Madrid. Y si son solo algunos distritos, algunos barrios, no voy a ir más allá. Yo creo que la ley es muy clara y el mercado ahora mismo está roto, no responde a la oferta y la demanda, se han disparado los precios. La intervención que yo propongo es una intervención basada en la ley y que sea limitada en el tiempo. Para mí, que me considero una persona liberal o liberal progresista, en un mercado que funciona no es necesario que el gobierno intervenga, tiene que dejarse a la iniciativa privada y al consumidor que determinen el precio.

Dice que va a aplicar la Ley de Vivienda, pero los dos candidatos del PSOE en Madrid señalan que hay aspectos de la misma que no quieren aplicar. Lobato señaló que no estaba a favor de limitar los precios, que solo lo veía como algo extraordinario y temporal, y usted que no quiere aplicar el incremento del IBI en aquellas viviendas que quedan vacías. ¿Por qué el PSOE aprueba una ley que luego los propios candidatos no quieren aplicar en los lugares que pretenden gobernar?

Estamos aplicándola, lo único que uno no aplica la totalidad de la ley sino aquellos elementos que se cree que pueden ser eficaces en un mercado como es el madrileño, que es muy complejo. Y para mí es más importante dar seguridad a los propietarios que tienen pisos vacíos que subirles el IBI y de alguna manera penalizarles. Por eso busco con ese programa Alquiler Seguro dar seguridad a ambas partes. Como digo, la ley la vamos a aplicar en aquellos elementos en los que yo considero que en Madrid pueden tener más eficacia.

¿Cómo quiere abordar la proliferación de los pisos turísticos, que afecta también al precio de la vivienda?

Todo lo que sea ilegal en Madrid se tiene que cerrar. Madrid se ha convertido en una ciudad en la que todo se compra y en la que la competencia desleal, en este caso en el sector turístico que está regulado, es algo cotidiano. Voy a abordar desde el Ayuntamiento, en la parte en la que tengo competencias, una regulación de las viviendas turísticas muy estricta. Puedo incidir en las inspecciones y voy a instar a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias, para que regule, porque no ha hecho nada en estos últimos cuatro años.

Tenemos una oportunidad porque en el segundo semestre europeo, con la Presidencia española, se va a aprobar un importante reglamento que va a regular las plataformas turísticas. En ese marco, yo he propuesto que antes de final de año trabajemos las tres administraciones. Llevamos mucho tiempo hablando de la vivienda turística. Ahora Madrid tampoco supo encontrar la regulación adecuada y yo creo que nosotros tenemos que ayudar en las competencias que tenemos, pero no es suficiente. Lo hemos visto en Palma de Mallorca, que lo abordó en el plan urbanístico, pero las plataformas encontraban en la falta de regulación una manera de escaquearse.

En agosto decae la moratoria para no conceder más autorizaciones a las cocinas fantasma, ¿Qué propone?

Las cocinas fantasmas son otro ejemplo de mercantilización de esta ciudad, de cómo esta ciudad se está vendiendo y se está dejando de lado la convivencia con los vecinos. La primera actuación que hay que hacer es prorrogar la moratoria de las cocinas fantasmas, que no se vuelva a autorizar una cocina fantasma en un entorno residencial.

El Ayuntamiento insiste en que legalmente no se puede prorrogar otra vez.

Bueno, tengo que verlo, lo primero es intentar ampliar esa moratoria, pero hay una actuación inmediata que es que esas cocinas fantasma se pueden prohibir no con la norma de autorización de local, pero sí por normas de ruido, por normas de contaminación. Esas cocinas se pueden cerrar porque muchas se registran como obradores o actividades económicas distintas a las que están desarrollando, por lo tanto, tienen una actividad ilegal y esto hay que decirlo. Y tanto el Partido Popular como Ciudadanos están mirando a otro lado.

Almeida ya ha dejado claro que su política fiscal será seguir bajando impuestos todo lo posible. ¿Usted?

Yo he anunciado dos rebajas fiscales. Una es recuperar el IVA social y otra es para los comercios centenarios, aplicarles una bonificación del 95% de la cuota del IBI. El resto lo voy a mantener porque me quiero centrar en el gasto y quiero mejorar los servicios públicos en esta ciudad. Faltan dotaciones en muchos barrios, yo quiero invertir en la ciudad, quiero transformarla y eso pasa por tener unos ingresos suficientes para abordar con eficacia el coste que supone mejorar la calidad de vida de los madrileños. Pero no voy a subir impuestos, a pesar de que el señor Almeida pone en mi boca cosas que yo no he dicho.

Propone remodelar el Paseo del Prado suprimiendo cinco de los diez carriles que tiene ahora mismo. ¿Por dónde quiere que pasen los coches?

El proyecto que hemos presentado es mucho más ambicioso. Se llama Madrid Próximo e intervenimos en todos los distritos. Abordamos una peatonalización de la zona que está entre Cibeles y Atocha y lo hacemos porque vamos a invertir en movilidad pública, podemos reducir tráfico en muchas zonas de Madrid con inversión en transporte público, aumentando el número de autobuses de la EMT y el número de frecuencias, apostando por la movilidad ciclista, potenciando el taxi y mejorando también con el Consorcio la red de Metro y la red de Cercanías. Si le damos a los madrileños una opción de movilidad pública y sostenible que reduzca los tiempos de transporte, muchos no van a optar por el coche privado.

Gallardón dejó Madrid Río, Carmena plantó la semilla del Madrid que Almeida ha terminado rematando. ¿Usted qué quiere dejar a Madrid?

Nosotros tenemos Madrid Próximo, que es el proyecto de transformación urbanística más ambicioso de los últimos 30 años. Busca recuperar la vida en los barrios, que sean habitables, que tengamos espacios verdes, que haya zonas para los peatones y luego invertir también en el comercio de proximidad, en esos ejes cívicos que nosotros configuramos en los 21 distritos.

Su proyecto principal se llama Madrid Próximo y el lema de campaña de Más Madrid es "Lo próximo". Comparten el proyecto y al gurú de la 'ciudad de los 15 minutos', hablan los dos de recuperar el espacio público para el peatón e incrementar los carriles bici... ¿En qué se diferencian si están hablando de lo mismo?

En que nosotros tenemos un proyecto que ya hemos aterrizado y que se puede desarrollar de una manera realista e inmediata. Cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, no deja de ser una teoría. Nosotros hemos pasado de la teoría a la práctica y lo hacemos de una manera rigurosa, diciendo qué es lo que vamos a hacer y cuál es el presupuesto que requiere cada una de las intervenciones. He visto también lo que propone Más Madrid y es una hoja en blanco con muchos deseos para que además la gente participe. La participación hay que orientarla. Yo he estado cinco años haciendo de la participación y del consenso una forma de hacer política. Los vecinos están muy organizados, hay muchísima participación ciudadana y yo la quiero recuperar. Lo que falló en Ahora Madrid y vuelve a repetir Más Madrid es que dialogaban tanto que no llegaban a acuerdos y pasaron la legislatura sin resultados. Y yo no quiero cometer ese error.

En el PP elevan la campaña de Madrid a asuntos nacionales, y ustedes solo quieren hablar de Madrid. ¿Les perjudica hablar de las políticas de Sánchez?

Yo vengo del Gobierno de Sánchez y estoy muy orgullosa de las políticas de Sánchez y de lo que hemos hecho para abordar la pandemia, las consecuencias de la guerra o ahora invirtiendo millones de euros en la transformación del modelo económico y del bienestar social con leyes como la reforma laboral o la nueva ley de pensiones. Ahora, yo creo que hay debates en clave nacional que en el día a día a los madrileños no les afecta y, por lo tanto, yo quiero hablar de Madrid. Pero también estoy muy orgullosa de los más de 600.000 pensionistas que se han visto beneficiados de la subida de las pensiones, de la subida del salario mínimo interprofesional, de las leyes de igualdad... En fin, muy, muy orgullosa del impacto de las leyes y de las políticas que hemos hecho.

¿Facilitaría un gobierno de Almeida si con eso pudiera evitar la entrada de Vox?

Yo aspiro a que el liderazgo de ese gobierno lo tenga el Partido Socialista. Quedan unos días. Hay que hacer una movilización masiva porque nos jugamos quién queremos que nos gobierne los próximos cuatro años. No se puede tirar ningún voto a la basura.

Pero le pregunto por Vox, que usted misma dice que es un partido que no le gusta. ¿Está dispuesta a hacer algo para evitar que entre en el gobierno de la ciudad?

Yo no voy a pactar con Vox nada, porque claramente para mí las políticas de VOX son políticas que van contra todo lo que yo defiendo, contra el feminismo, contra la diversidad, contra integrar a la población migrante. Yo no comparto absolutamente nada con Vox. Quien tiene que estar nervioso es el Partido Popular, no la candidata del Partido Socialista. Yo estoy muy tranquila, yo sé con quién puedo y con quién no voy a pactar. La pregunta sería si propiciaría Almeida un pacto de los grupos progresistas, de las fuerzas progresistas. Quizá es interesante saber si él se quedaría en la oposición y apoyaría esa investidura.