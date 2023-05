Sánchez llama a proteger la sanidad pública: "Es el mejor homenaje a las víctimas del covid"

Gran muestra de movilización la del PSOE en la tarde de este miércoles en Gijón. Llegó el gran mitin de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Pedro Sánchez, Presidente de España, acudió al recinto ferial de Asturias, en Gijón, y la Federación Socialista Asturiana (FSA) respondió activando toda la maquinaria. También intervinieron Gimena Llamedo, secretaria de Organización de la FSA; el candidato a la Alcaldía gijoneas, Luis Manuel Flórez, "Floro"; y el presidente del Principado que opta a la reelección, Adrián Barbón.

La mitad del pabellón central de la Feria de Muestras ocupada para la ocasión se quedó pequeña para un público entregado, que ya calentó con palmas mientras sonaba el "Ay mamá" de Rigoberta Bandini. Más de 3.500 personas reunidas, según datos ofrecidos por el partido.

Pedro Sánchez fue el gran protagonista de la cita. Y le tocó cerrar las intervenciones. Su largo discurso versó sobre un principal eje: pedir el voto para el PSOE para blindar el Estado del bienestar y, sobre todo, el Sistema Nacional de Salud. De hecho, la sanidad pública fue tema omnipresente en sus palabras.

"Nunca sabremos cuándo tenemos que ir a nuestro Sistema Nacional de Salud, pero sí sabemos cuándo y como se tiene que proteger. El cuándo es el 28M, y el cómo es el voto al PSOE. Por eso pido el voto para el PSOE, porque es votar a la sanidad publica, al estado de Bienestar que tiene que reforzarse durante estos cuatro años de gobierno autonómico", afirmó Sánchez.

Habló el Presidente de España de que han tenido que afrontar "la legislatura de las dificultades". Pero, agregó, "los gobiernos de España y Asturias no hemos perdido el tiempo y hemos convertido esta legislatura en la de la paz social, los derechos y el empleo". Hizo hincapié en que "el peor enemigo de nuestro sistema de salud no son los virus, ni las enfermedades, son los recortes". Y criticó en este sentido las políticas de la derecha.

"Nosotros nos encontramos con un sistema nacional de salud diezmado por esos recortes, por esa respuesta neoliberal a la crisis financiera", expresó Sánchez, que cuantificó lo realizado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en "3.000 millones de recorte a la educación y 7.000 millones a la salud publica". Y continuó: "De aquellos polvos estos lodos, porque nos encontramos con 4.000 camas UCI, cuando hoy tenemos 7.000. Teníamos 3.000 sanitarios menos que los que José Luis (Rodríguez Zapatero) le legó a Rajoy. Hoy hay 7.000 sanitarios más. Cuando gobiernan, recortar. Cuando están en la oposición, derogar. Y las dos cosas para un mismo fin: volver al pasado, retroceder. Nosotros pedimos el voto para todo lo contrario: para transformar, avanzar y proteger a la gente cuando vienen mal dadas". Por eso, recalcó "el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del covid es proteger nuestro patrimonio, nuestro Sistema Nacional de Salud".

Loas a Adrián Barbón

Dentro de su defensa de las políticas sociales socialistas, Sánchez quiso resaltar a Adrián Barbón como el "presidente autonómico que más gasto por persona está destinando al Sistema Nacional de Salud, con 2.000 euros por habitante". E insistió en subrayar diferencias respecto a la gestión "neoliberal" del PP : "Es la gran diferencia entre nosotros y ellos; donde ellos ven negocio, nosotros un derecho; donde ellos ven clientes, nosotros vemos pacientes. Esto no son palabras, son hechos".

El panegírico de Sánchez a Barbón no se quedó ahí. "Adrián gobierna el presente y tiene una visión de futuro. Y si el futuro de Asturias pasa inevitablemente por la reindustrialización y la cohesión, ese futuro pasa inevitablemente por Adrián Barbón como presidente de Asturias", enfatizó Pedro Sánchez. Recordó sus encuentros con los presidentes autonómicos durante la crisis con el covid, destacando asimismo el papel de Barbón. "Me encontré con un presidente que, cuando hubo que optar entre una disyuntiva entre salud y economía, siempre lo tuvo claro. Antepuso la salud a la economía, y no porque fuese contradictorio, sino porque sin salud no hay economía; y el tiempo te ha dado la razón", expresó ante un auditorio entregado. También subrayó que cuenta con "una experiencia de gestión, pero también algo más: un compromiso con su tierra y una visión de futuro de su tierra".

Entre el público también estaba Adriana Lastra, a quien Pedro Sánchez quiso hacerle un guiño. "Cuando vengo a Asturias es siempre un momento muy especial de la campaña. En esta federación tengo muchos compañeros, pero también muchos amigos. Y quiero singularizarlo en una compañera a la que tengo mucho cariño y mucho respeto, que es Adriana Lastra". La riosellana, apartada temporalmente de la primera línea política por su maternidad, se levantó y recibió una cariñosa ovación.

También quiso Sánchez pedir el voto para el candidato a la alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", quien previamente le había advertido que tiene una lista de cuestiones para reclamar al Presidente de España. "Esas cosillas que te guardas para el 29 de mayo las pondremos en marcha a partir del 29 de mayo contigo al frente del Ayuntamiento de Gijón", aseguró Sánchez, que afirmó que "cuanto más fuerte esté el PSOE, más fuerte estará el Estado del bienestar en Asturias y en todas las comunidades autónomas del país".

Críticas a la gestión sanitaria del PP y al Gobierno de Ayuso

Buena parte del discurso de Sánchez se centró en defender las políticas sanitarias y sociales de su Ejecutivo, contraponiéndolas a las del PP. "Ahora dicen que es insuficiente el aporte para las comunidades para atención primaria. Cuando llegué al Gobierno no había financiación para todo lo que tiene que ver con salud mental. Pero hoy se han transferido 180.000 millones más para servicios y derechos sociales , eso es dinero para sanidad, educación, políticas sociales, para la cohesión social de nuestro país...", proclamó el máximo líder del PSOE.

"Ahora vuelven aquellos que dicen que el dinero está mucho mejor en los bolsillos de ciudadanos. Pero 6.000 euros costó la estancia media de una persona en una cama de hospital por covid. 19.000 euros si era en la UCI. ¿Cuántos podríais haber pagado eso si no hubiera un Sistema Nacional de Salud?", preguntó en su línea de centrar el discurso en la defensa de su gestión de la sanidad pública. "Hay que crecer, claro que sí. Pero hay que repartir ese crecimiento. ¿Cuánto vale un trasplante de órgano, de corazón? ¿O qué precio tiene un tratamiento contra el cáncer? ¿O una operación de cadera? Estaríamos dispuestos a empeñar cualquier cosa por salvar a un ser querido. No quiero que en mi país se tenga que endeudar nadie para hacer frente a un tratamiento contra el cáncer", agregó tras recordar la situación del sistema privado de salud en Estados Unidos.

Como no podía ser de otra forma, no se olvidó de citar a la Comunidad de Madrid. Recalcó Sánchez que tres de las cuatro comunidades que menos gastan en su sistema sanitario están gobernadas del PP. Y entre ellas, la peor situada es la liderada por Díaz Ayuso. Y apuntó a una consecuencia: "El 40% de los ciudadanos en Madrid tiene un seguro privado. ¿Por eso no será más fácil votar el próximo 28 de mayo por la sanidad pública que tener luego que manifestarse contra quienes la recortan cuando gobiernan?". Asimismo quiso hacer un guiño a la salud mental. "Tenemos que hacer visibles los problemas de salud mental de mucha gente en este país, y además poner recursos como está haciendo este gobierno", argumentó.

Apoyo a las cuotas feministas y política industrial

No se olvidó Sánchez de loar la vertiente feminista del PSOE y alabar sus políticas de igualdad como las cuotas. "Todavía queda mucho por hacer, pero hemos reducido en cinco puntos esa desigualdad salarial. Votar al PSOE es votar a gobiernos feministas, porque este es un partido feminista", proclamó. Otro ejemplo que puso en esta línea fue su intención de "garantizar por ley que tanto el poder político como el poder económico tengan una representación paritaria entre hombres y mujeres", y recordó el aval del Tribunal Constitucional al derecho al aborto en contraposición al veto que ha establecido en Estados Unidos "un Tribunal Supremo conservador".

Destacó Sánchez que España tiene "1,2 millones más de afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, con mayor estabilidad y mejores salarios" y que "dimos más de 44.000 millones para ayudar a la gente, con ayudas directas a los sectores más importantes, aquí en Asturias, a la industria". Las políticas socialistas, aseguró, "no solo están salvando la industria de Asturias, sino que la están modernizando y eso va a implicar que tenga un futuro no solo en el medio plazo sino en el largo para los jóvenes que quieran quedarse a trabajar en Asturias".

Dentro de esa "legislatura difícil" que dice haber afrontado, citó "una pandemia, una guerra, un volcán (el de La Palma)". Y agregó: "Pero oye, hemos aprobado una ley de ciencia, una ley de universidad, una ley de FP, de eutanasia, de memoria democrática, una reforma de pensiones, un salario mínimo vital... Por tercer año consecutivo somos el país que más va a crecer en plena guerra y crisis entre las principales economías europeas y el que menos inflación sufre".

También incluyó en el escenario actual que dibujó con optimismo que "tenemos el país con la mayor paz social de Europa porque se trabaja, se dialoga, se acuerda". "Hay paz social", agregó Sánchez, "porque hay diálogo social, porque este gobierno acordó con la patronal y sindicatos una concertación social con la que había acabado Rajoy". Quiso agradecer en este punto "el extraordinario ejemplo de responsabilidad de empresarios y sindicatos".

Antes de que sonara el himno de Asturias para despedir el mitin, Pedro Sánchez aclaró que "no diremos que España va bien porque queda mucho". "Pero", añadió el Presidente nacional, "sí diremos una cosa alta y clara: a España le sientan mucho mejor las políticas socialdemócratas que las neoliberales, y sientan bien a nuestra economía porque pensamos en la mayoría y no solo en las élites. Si somos capaces de hacer esto cuando el viento sopla en contra, imaginaos qué no seremos capaces de hacer cuando sople a favor".