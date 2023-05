El exjuez Manuel Díaz de Rábago, que durante diez años estuvo amenazado por ETA, ha pedido el voto para EH Bildu por ser el partido de izquierda que "tiene verdaderas posibilidades de ganar" en las elecciones municipales y forales del próximo domingo.

EH Bildu ha proyectado un vídeo con el testimonio del exjuez, de 74 años, durante un acto electoral celebrado en Vitoria en el que ha participado el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi.

En el mismo, Díaz de Rábago explica que durante 32 años fue juez laboral en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (presidió la sala de lo Social durante 13 años), que durante una década se vio obligado a llevar escolta y que incluso dos comandos de ETA tenían datos suyos.

"Eso no me impide hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, apoyar y votar a EH Bildu" porque "soy de izquierdas por encima de todo" y es necesario "aunar el voto y concentrarlo en un partido con verdades posibilidades de ganar", señala el exjuez, que aclara que él se siente "español, no vasco" aunque lleve 50 años viviendo en Euskadi.

Además, Díaz de Rábago critica "tajantemente la instrumentalización que se ha hecho por parte de la derecha y la ultraderecha española de las listas de EH Bildu", algo que ha achacado a un deseo de "desgastar" tanto a la coalición abertzale como al Gobierno de Pedro Sánchez.

Considera que la renuncia de los siete candidatos que en su día fueron condenados por delitos de sangre "favorece el compromiso de EH Bildu con una necesaria convivencia".