Ada Colau se presenta por tercera vez a la alcaldía de Barcelona. Afirma que su principal satisfacción es haber cambiado la agenda de prioridades de la ciudad y el mayor disgusto, que poderes fácticos como Agbar hayan logrado plantarle cara por ahora. Sostiene que tras un tercer mandato habrá acabado su periodo en el primer plano de la política.

¿Se acuerda, antes de ser alcaldesa, cuando era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y casi todo el mundo la quería?

La derecha, el PP, me atacaba. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, me llamó proetarra y yo y mi hijo recibimos amenazas de muerte.

Pero la mayoría la apreciaba.

Sí, sí.

Ocho años después, se diría que mucha gente la quiere, pero que mucha otra la detesta de una forma intensa.

En la calle, me encuentro a gente muy respetuosa, incluso la que es crítica. Nada que ver con el odio de las redes sociales. Una diferencia con antes: cuando haces activismo estás con gente que piensa como tú, y no tienes porque relacionarte con los que no lo hacen. Cuando eres alcaldesa tienes que relacionarte con todos.

"En la calle, me encuentro a gente muy respetuosa, incluso la que es crítica. Nada que ver con el odio de las redes sociales"

¿Qué es lo mejor en el balance de estos dos mandatos y qué lo peor?

De lo que estoy más orgullosa es de haber cambiado la agenda de la ciudad. Barcelona es hoy líder en la lucha contra la emergencia climático, en pacificación del tráfico, en política social. La Generalitat nos copia los nombres y ahora tiene Conselleria de Feminismes. Lo peor, lo más frustrante, es que algunos poderes fácticos se salgan con la suya. Agbar, por ejemplo. Quisimos plantear la gestión pública del agua, un juez nos dio la razón pero el Supremo lo tumbó. Desde entonces, Agbar nos ha hecho una guerra judicial y de ‘fake news’ como no he visto otra igual. Y ha conseguido impedir un reglamento de participación del ayuntamiento.

"Lo peor, lo más frustrante, es que algunos poderes fácticos se salgan con la suya. Agbar, por ejemplo"

Ya que estamos en el terreno de las frustraciones, sigamos con la funeraria pública, que tampoco se logró.

Es lamentable que no se haya aprobado, está todo preparado: la sede física, el estudio económico. Permitiría rebajar un 30% como mínimo las tarifas. Pero ERC y el PSC no nos han dado apoyo.

En vivienda, ¿creyó que costaría menos lograr soluciones?

Ya como activista sabía que sería muy difícil, que los grandes poderes especulativos inmobiliarios se opondrían. Pero no te dejan de sorprender algunas resistencias. Ha sido frustrante tardar ocho años en convencer a los socialistas para regular los alquileres, que no han parado de subir.

En Barcelona hay gente que sostiene que la regulación paralizará la economía y destruirá el sector inmobiliario.

Hay voces del mundo económico, claramente Foment, que siempre han hecho el discurso de que pararíamos la economía. Lo dijeron cuando llegamos y hoy tenemos menos paro que hace ocho años. Estamos en un 8% y cuando Xavier Trias dejó de ser alcalde estaba en un 14%. Los datos avalan que yo promuevo la economía. Me he reunido con constructores muy contentos porque están haciendo mucha vivienda en Barcelona.

"Estamos en un 8% de paro y cuando Xavier Trias dejó de ser alcalde estaba en un 14%. Los datos avalan que yo promuevo la economía"

¿Pero los constructores están contentos con la regulación del alquiler?

Evidentemente, los fondos buitres y las grandes empresas inmobiliarias están en contra, porque quieren hacer el máximo beneficio, pero la función de la administración no es poner alfombras rojas, como quiere Trias, a los grandes especuladores. Podrán hacer negocio, no ilimitado.

¿Y el guión del próximo mandato es que siga creciendo el parque de vivienda municipal?

Sí. Y estamos diseñando nuevas políticas, como ayudas al alquiler, que con la regulación pasan a ser muy útiles. Sin ella, el mercado incorporaba la ayuda y subía el precio. Crearemos ayudas al alquiler de un máximo de 300 euros para población de 50 a 65 años, especialmente mujeres, durante un año. Hay ayudas para gente más mayor y más joven, pero no para esa franja.

"Crearemos ayudas al alquiler de un máximo de 300 euros para población de 50 a 65 años, especialmente mujeres, durante un año"

¿Cree en la medida del 30% de vivienda protegida, que otras candidaturas quieren cerrar o revisar?

El 30% ha empezado a funcionar y funcionará. Si vuelvo a ser alcaldesa conseguiré que el PSC y ERC sigan defendiendo la medida, como en este mandato, y hay margen de diálogo con el sector. No es cierto que sea una medida rígida.

"Si vuelvo a ser alcaldesa conseguiré que el PSC y ERC sigan defendiendo el 30% de vivienda protegida"

Uno de los éxitos que se le reconocen es haber combatido los pisos turísticos ilegales, pero en Barcelona no hay menos turismo que antes.

No solo cerramos los pisos ilegales, evitamos que se hicieran más hoteles en el centro. Que el turismo esté entre el 12% y el 14% del PIB es un máximo. Si no hubiéramos intervenido, igual estaríamos en un 25%. Y eso nos convertiría en una economía mucho más precaria.

La movilidad es el área de gestión más comentada por la ciudadanía. ¿Sin la pandemia y aquellos cortes de carriles por la distancia sanitaria, hubiera llegado tan lejos?

La pandemia nos ayudó a acelerar, pero estaba programado reducir el tráfico, doblar la inversión en transporte público y pacificar calles, además de ganar espacio público de calidad para todos, no solo los vecinos de una calle. Es falso que los coches de Consell de Cent vayan ahora todos por València. Puede haber una congestión mayor puntual, como en Via Laietana. Pero las obras acaban. Nos dijeron que Glòries sería un desastre y es un éxito. El tráfico se reajusta.

¿Ha ido últimamente por la Via Augusta?

No he ido últimamente, pero he visto la obra del carril bici de Via Augusta, que se ha hecho con mucha participación vecinal, con el entusiasmo de todas las asociaciones de vecinos. Desde que se han hecho las obras del carril bici ha aumentado un 17% el uso de Ferrocarrils de la Generalitat desde el Vallès. Es un buen dato.

"Desde que se han hecho las obras del carril bici ha aumentado un 17% el uso de Ferrocarrils de la Generalitat desde el Vallès. Es un buen dato"

Se aprecia una gran distancia entre usted y Collboni. Como socios de gobierno, parecen una pareja de divorciados que tiene que seguir compartiendo el mismo piso.

Hemos gobernado con el PSC, hemos votado juntos prácticamente todo lo que hemos hecho, y eso se ha traducido en políticas progresistas. Cuando las encuestas pusieron nervioso a Collboni, optó por un gesto frívolo y abandonó el gobierno. Es una gran decepción que Collboni quiera pactar con Trias. Le está abriendo la puerta en todos los debates. Un pacto Collboni-Trias es un riesgo. Pero si quedo primera, evitaré un pacto entre Collboni y Trias.

Si gana pero no es alcaldesa porque un pacto entre terceros lo evita, no podrá quejarse después de que Manuel Valls le diera tres votos hace cuatro años. Usted no ganó.

Si yo quedo primera claramente tendré muchas opciones de ser alcaldesa y convencer a PSC y ERC para cerrar un acuerdo. En 2019, logré los mismos concejales que Maragall, 10. Él tuvo unos pocos miles de votos más. Le ofrecí un acuerdo y prefirió a Junts, con quien sumaba 15 concejales. Yo sumaba 18 con el PSC. ¿Es menos democrático presentarte a alcaldesa con 18 que con 15 concejales? Es perfectamente legítimo. Tenía todo el derecho a aspirar a ser alcaldesa. He gobernado con la izquierda, no he hecho ningún pacto con la derecha.

Si usted logra ser alcaldesa de nuevo, ¿cuando acabe el próximo mandato se ve más cerca del Congreso y la política estatal, de un organismo internacional, de volver al activismo?

Tras otro mandato como alcaldesa me veo fuera de la política institucional. Seguiré en política como activista, pero eso se puede hacer sin un cargo institucional. La política institucional queda acotada para mí a estos tres mandatos como alcaldesa.