Abuelo y nieta comparten lista en un pueblo de Galicia

En las comidas familiares no se habla demasiado de política para evitar el conflicto porque “temos unha diversidade de ideoloxías moi aberta e enriquecedora”. Pero hay dos miembros del clan de los Vázquez que coinciden. En la manera de pensar y también en el nivel de compromiso con los vecinos de Nigrán (Pontevedra). Sara Penedo Vázquez es la nieta de Alfonso Vázquez Pérez y quiere ser concejala como él tras estas elecciones municipales. Son los números 4 y 10 de la lista electoral del PSOE en el municipio, respectivamente, y comparten la inquietud por “mellorar a vida da xente”, afirman.

Son los candidatos de mayor y menor edad en Nigrán. A no ser que los resultados electorales resten al PSOE hasta tres de los trece ediles que lo representan en la actualidad, presidirán la mesa de constitución de la próxima Corporación juntos. Él nació hace 79 años en la parroquia de Parada y ella, hace 27 en Patos. Aunque los separan 52 años de vida, los une una envidiable admiración mutua. “Meu avó sempre tivo unha visión moi sosegada das cousas que me encanta porque defende as súas ideas desde unha perspectiva moi tranquila que lle dá máis razón aínda”, señala ella. “Está moi preparada, moito máis ca min, para facer o que queira”, asegura él.

Sara es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y trabaja en una clínica deportiva en Vigo. Si las urnas la colocan en el gobierno municipal se ocupará del área de Deportes, para la que asegura tener “moitas ideas”, y de lo que le encomienden. Su abuelo le ha dejado muy claro que “aquí vense traballar duro”.

Alfonso es un luchador nato. Ha vuelto a nacer dos veces. La primera hace tres décadas, cuando perdió un ojo tras un accidente que lo obligó a jubilarse y la segunda hace tan solo un mes. Sufrió un fuerte golpe en el rostro cuando cortaba leña en su finca por el que tuvo que ser intervenido de urgencia y permanecer en la UCI durante días. Pero por el momento no piensa retirarse de sus quehaceres agrícolas. Cultiva verduras y hortalizas y cría gallinas, ovejas y cerdos. Y además es apicultor, una pasión que lo ha convertido en el principal azote de la avispa velutina en Nigrán. Él mismo se encarga de retirar los nidos que detectan los vecinos. Cientos cada año.

La política sí pretendía dejarla de lado tras estas elecciones después de ocho años como concejal de Sanidade, Mercados, Turismo Social y Festexos Populares, pero el alcalde y candidato a la reelección, Juan González, lo convenció para continuar otro mandato.

Y su nieta, “encantada” de que siga para dejarse aconsejar. Está acostumbrada. Cuando le ayuda en tareas como la vendimia o el cultivo de patatas “hai unha xerarquía, manda el e os demais facemos o que di”, bromea, aunque en realidad no le importa en absoluto seguir los pasos del abuelo. “Gústame moito como vive a vida. Ten unha vida social moi intensa, está no coro, na rondalla, en actividades do centro cultural e tamén na política”. Sara trata de imitar su ejemplo de implicación en la comunidad en el tiempo que el trabajo le deja libre. Forma parte del grupo Teatro do Ar y hace atletismo. Ahora también representará a sus vecinos en la Administración municipal.

Lo hará como independiente aunque no descarta afiliarse al partido como su abuelo, militante socialista de toda la vida. Y es que la política no entraba en sus planes. “A verdade é que sempre fun moi crítica e nunca pensei en militar en nada, pero cando mo propuxo Juan –el alcalde– pareceume un proxecto moi bonito e unha oportunidade para aprender”, señala. Para Alfonso fue una “gran sorpresa” que su nieta diese el paso. Se llevan “de marabilla” porque tienen “moito en común”. “Sobre todo o mal xenio”, ríen ambos.