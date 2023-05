"Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas. Puede ser legal, pero, desde luego, no es decente", le ha espetado Pedro Sánchez a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Tras una semana de polémica por la inclusión en las listas electorales de los abertzales de 44 condenados por pertenecer a ETA, el jefe del Ejecutivo ha repetido la crítica que ya hizo el pasado viernes, pero estaba vez ante una de sus dirigentes. No obstante, el presidente del Gobierno no ha querido romper con EH Bildu, como le ha exigido el PP, y les ha emplazado a seguir negociando con el Gobierno.

Un día después de que siete candidatos, los que tienen delitos de sangre, anunciaran su intención de no ser concejales si salen elegidos en las urnas el próximo 28-M, Sánchez ha demandado "un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, perdón y, por supuesto, de reconciliación y de homenaje a las víctimas". Una vez ha hecho esta reflexión, Sánchez se ha lanzado a enumerar las políticas impulsadas por el Gobierno de coalición. En este contexto, ha anunciado que en junio, cuando caducará el escudo social, el Ejecutivo impulsará las medidas necesarias. "Esperamos contar con su apoyo", le ha dicho Sánchez a Aizpurua.